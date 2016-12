Îi mirosea gura de ani de zile, așa că a mers la medic pentru o soluție. A primit o veste teribilă

Renee Beckler, o femeie din Marea Britanie, se confrunta de mulţi ani cu o problemă jenantă, care îi transforma viaţa într-un adevărat coşmar: respiraţia urât mirositoare.

Femeia nu înţelegea de ce îi miroase gura constant, deşi încercase zeci şi zeci de metode pentru a rezolva problema.

"Am încercat zeci de sortimente de apă de gură, am făcut spălături bucale, mi-am schimbat până şi regimul alimentar, am crezut că gura îmi miroase de la mâncare, nimic nu a funcţionat", mărturiseşte ea.

În cele din urmă, după ce s-a dus din nou la un medic stomatolog, a aflat şi motivul: în buzunarele amigdalelor s-au strâns mici cantităţi de mâncare care, în timp, s-au solidificat şi s-au transformat în nişte pietre acoperite de bacterii cu un miros extrem de urât.

Din fericire problema s-a rezolvat uşor iar acum Renee se poate bucura din nou de o viaţă normală.