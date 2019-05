Îi mirosea gura de ani de zile, așa că a mers la medic pentru o soluție. A primit o veste năucitoare

O femeie din Marea Britanie se confrunta de multi ani cu o problema jenanta, care ii transforma viata intr-un adevarat cosmar: respiratia urat mirositoare.

Femeia nu intelegea de ce ii miroase gura constant, desi incercase zeci si zeci de metode pentru a rezolva problema.

"Am incercat zeci de sortimente de apa de gura, am facut spalaturi bucale, mi-am schimbat pana si regimul alimentar, am crezut ca gura imi miroase de la mancare, nimic nu a functionat", marturiseste ea.

In cele din urma, dupa ce s-a dus din nou la un medic stomatolog, a aflat si motivul: in buzunarele amigdalelor s-au strans mici cantitati de mancare care, in timp, s-au solidificat si s-au transformat in niste pietre acoperite de bacterii cu un miros extrem de urat.

Din fericire problema s-a rezolvat usor iar acum Renee se poate bucura din nou de o viata normala.