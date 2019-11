Consilierul lui Dodon, pus premier

Decizia vine după ce deputaţii socialişti au spus că susţin propunerea şefului statului de formare a unui guvern tehnocrat, iar negocierile cu blocul ACUM au eşuat.

Consilierul prezidenţial Ion Chicu este candidatul propus miercuri de preşedintele Igor Dodon pentru funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, relatează Radio Chişinău.

Anunţul a fost făcut de Igor Dodon într-un briefing de presă. Decizia vine după ce deputaţii socialişti au spus că susţin propunerea şefului statului de formare a unui guvern tehnocrat, iar negocierile cu blocul ACUM au eşuat.

„Am sperat că va începe un dialog între fracţiuni, am sperat că va fi o coaliţie între PSRM şi ACUM. Poziţia celor de la ACUM a fost un ultimatum. PD tot nu vede posibilitatea să facă cu cineva vreo coaliţie. Am luat decizia să înaintez o persoană profesionistă, tehnocrată, care nu face parte din niciun partid politic, care ar putea face faţă provocărilor majore. Sper că va fi susţinut de mai mulţi deputaţi din Parlament. Candidatura înaintată are la dispoziţie 15 zile pentru a forma lista cabinetului de miniştri, programul şi pentru a obţine votul politic în Parlament. Eu îi sugerez să se mişte mai repede. Dacă nu va obţine votul de încredere, ţara riscă să fie aruncată în alegeri parlamentare anticipate”, a spus Igor Dodon.

Anterior, reprezentanţii Blocului ACUM au insistat ca prim-ministru al Republicii Moldova să fie numită tot Maia Sandu, premierul demis prin moţiune de cenzură, iar din viitorul guvern să facă parte aceiaşi miniştri. Ei consideră că principala problemă pentru construcţia unei coaliţii cu Partidul Socialiştilor (PSRM) este Preşedinţia condusă de Igor Dodon.

Ion Chicu (47 de ani) a fost ministru al Finanțelor în guvernul Pavel Filip (2018-2019) și acum este consilier al președintelui Dodon.

Chicu este considerat de presa de la Chișinău un tehnocrat, cu experiență în domeniul financiar – bancar și fără afiliere politică.

Ion Chicu și-a început cariera profesională în mediul academic (Academia de Studii Economice din Moldova, Catedra „Micro și Macroeconomie”) și ca antreprenor (șef de secție, director executiv al Concernului “Moldacom”), potrivit Noi.md.

El a intrat în administrația centrală în 2005, ca șef al Departamentului politici structurale generale la Ministerul Economiei și Comerțului, potrivit sursei citate. A devenit apoi consilier al vicepremierului, iar în perioada martie 2006 – aprilie 2008 a fost ministru adjunct al Finanțelor.

În paralel, între anii 2006-2008 a fost membru al Consiliului BC Eurocreditbank, membru al Consiliului de administrație al Băncii pentru Dezvoltare a Consiliului Europei, iar în perioada anilor 2007-2009 – vicepreședinte al Consiliului “Moldova-gaz” S.A. În perioada aprilie 2008 – septembrie 2009 a fost unul dintre cei doi consilieri de stat ai prim-ministrului Zinaida Greceanîi – responsabil de economie și relații internaționale.

După ce în anul 2009 puterea s-a schimbat, a lucrat la reprezentanța Băncii Mondiale și a fost consultant în domeniul managementului financiar public în diverse proiecte. În anul 2016 a devenit membru al Consiliului BC Moldindconbank, iar în 2 ianuarie 2018 a revenit la Ministerul de Finanțe ca secretar general de stat, potrivit Noi.md.