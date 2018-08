Igor Dodon, atac fără precedent la adresa unioniştilor

Preşedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a atacat din nou pe unionişti, pe care îi acuză de crearea unei "confuzii în mintea generaţiilor de tineri', fapt pentru care, în opinia sa, astăzi "foarte mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova sunt lipsiţi de o conştiinţă naţională autentică", scrie în ediţia sa de marţi Ziarul Naţional din Chişinău.

Într-un interviu acordat publicaţiei Tribuna înaintea Zilei independenţei Republicii Moldova, marcată la 27 august, Dodon a criticat guvernările precedente şi elitele locale pentru că au "abandonat identitatea moldovenească".



"Ei au schimbat-o pe eticheta de români şi au creat o confuzie în mintea generaţiilor de tineri, iar ca urmare foarte mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova sunt lipsiţi de o conştiinţă naţională autentică, le este atrofiat simţul patriotismului faţă de popor şi ţară, iar clasa politică nu are o doctrină politică statală de care să se conducă, indiferent cine este la guvernare', a spus Dodon.



Printre erorile comise de guvernele anterioare, el a numit înainte de toate războiul din Transnistria, atribuind nu Moscovei şi separatiştilor de la Tiraspol responsabilitatea pentru declanşarea acestuia, ci guvernului prounionist de la acea vreme de la Chişinău.



"Am rezistat la apelul sirenelor unioniste, nu am dat ţara pe mâini străine şi nu ne-am lăsat anexaţi, nu ne-am pierdut neutralitatea şi statalitatea, nu am renunţat la religia creştin-ortodoxă în schimbul unor pseudovalori antifamilie şi imorale", a mai declarat Dodon, adăugând că "statalitatea şi identitatea moldovenească, neutralitatea şi integritatea teritorială' trebuie să fie obiectivele Republicii Moldova care să nu sufere schimbări.



"Am mai spus-o şi o repet: unionismul trece, Patria rămâne. Toţi cei care 'prognozează' dispariţia Moldovei nu vor avea prilejul să-i vadă sfârşitul', a concluzionat Dodon, considerat "pionul Moscovei" la Chişinău de o parte a clasei politice moldovene, conform presei de peste Prut.

