Iepure cu varză reţetă. Un deliciu!

O mâncare delicioasă şi simplu de preparat. Iată cât de uşor se prepară!

De cele mai multe ori, în bucătărie, carnea de iepure este acompaniată de un sos, dat fiind faptul că iepurele, vietate mai energică, nu prea vine cu suficientă grăsime.

Totuși, și carnea de iepure, ca majoritatea cărnurilor se împacă bine și cu varza călită.

Aceasta rețetă este una foarte simplă. Iepurele poate să fie atât de casă, cât şi vânat.

Ingrediente:

1 iepure

1 varză

2-3 linguri de bulion de roşii

2 cepe mari

1 ardei capia

2 morcovi

boia dulce sau iute (după preferinţă)

Mod de preparare

Curățăm iepurele de pielițe şi îl tăiam bucăţi. Punem iepurele într-o cratiţă mai mare şi adăugăm ceapa, ardeiul şi morcovul tăiat bucăţi. Adăugăm jumătate de cană de apă. Punem oala la foc mic şi o lăsam 15 min. După aceea, tăiem varza fideluță şi o punem peste iepure. Dacă vrem putem adăuga şi căteva felii de bacon sau de suncă afumată. Punem oala în cuptor aproximativ o oră jumătate, la foc mic. La final, decorăm cu verdeață sau cu rondele de ardei iute roșu.

Beneficiile cărnii de iepure

Avand un gust dulce si usor, similar cu cel al puiului, carnea de iepure este foarte versatila si poate fi gatita in diverse moduri. Poate fi inclusa in diete alimentare speciale, fiind un aliment recomandat pacientilor cu boli de inima, varstnicilor, celor care necesita un regim sarac in sodiu, oamenilor care doresc sa slabeasca, etc.

Iata cateva motive pentru care ar trebui sa mananci carne de iepure:

Este una dintre cele mai bune tipuri de carne alba disponibile pe piata in ziua de azi.

Este tipul de carne comestibila cu cea mai redusa cantitate de grasime.

Carnea de iepure de casa are cele mai putine grasimi. Pe primul loc se claseaza din nou carnea de iepure cu 10,2% grasimi per 450g de carne, urmat e carnea de pui cu 11%, 14% pentru carnea de vitel, curcan cu 20,2%, miel cu 27,7% si carnea de vita de calitate superioara cu 28%.

Carnea de porc este din nou pe ultimul loc cu o cantitate de grasime de 45%, cu alte cuvinte aproape 200 de grame din 450 sunt grasime.

Contine foarte putine calorii

Spre exemplu 450 g de carne de iepure are 795 de calorii, in timp ce aceeasi cantitate de carne de pui contine 810 calorii, carnea de curcan are 1190, cea de vita are mai putin decat carnea de curcan, doar 910, in timp ce carnea de oaie ajunge la 1420 de calorii. Carnea cu cele mai multe calorii este carnea de porc, cu 2050 de calorii pentru fiecare 450g de carne.