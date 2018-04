Idei de cadouri pentru Paște pentru ea, el sau copil. TOP 20 de oferte de la Elefant.ro

Cei care sunt în căutare de idei de cadouri pentru Paște trebuie să studieze oferte Elefant din această perioadă. Iată câteva dintre cele mai atractive produse pe care nu trebuie să le ratați.

Idei de cadouri pentru Paște parfumuri.

Lancome Poeme. Este un parfum dulce, cald și floral. Este o esență elefantă de care îți vei aduce aminte mereu. Este o aromă bogată în flori și oferă parfumului tonuri obișnuite și un caracter camelionic. Parfumul Poeme de la Lancome transmite un putenic miros de vanilie dulce și poate fi purtat pe tot parcursul zilei. Este perfect pentru perioadele reci ale anului.

Guess Seductive. Notele de vârf sunt bergamot, coacăze begre și pere. Notele de mijloc sunt iasomie, floare de portocal și rădăcină de iris. Notele de bază sunt tămâia, lemn cașmir și vanilie.

Chopard Wish. Acest brand este cunoscut în întreaga lume pentru bijuteriile perfecte pe care le creează și a devenit popular și pe piața parfumurilor datorită produselor unice. Acest parfum are note de vârf salcâm, note de mijloc – caprifoi, iar note de bază – violeta.

Idei de cadouri pentru Paște. Reduceri parfumuri. Oferte pentru bărbați

Guess Seductive. Este un parfum pentru persoane încrezătoare și irezistibile, cu un aer de magnetism, care provoacă intrigi. Acest parfum este conceput pentru un bărbat sexy și sofisticat. Are o aromă masculină, copleșitoare, care pune în valoare sex appeal-ul legendar al mărcii Guess. Notele de vârf sun cardamon, mandarină și piper roz. Notele de mijloc sunt vetiver, frunze de violete și orhidee. Notele de bază sunt lemnul de santal, patchouli, chilimbar și mosc.

Idei de cadouri pentru Paște. Paco Rabanne Invictus. Parfumul a fost creat prin colaborarea a 4 parfumieri, Veronique Nyberg, Anne Flipo, Olivier Polge si Dominique Ropion.Invictus provine din limba latina si inseamna „Invincibil", reprezentand puterea, energia si dinamismul. In comparatie cu celelalte parfumuri ale casei Paco Rabanne, noul parfum contine note proaspete de mandarina, acord marin, lemn de guaiac, patchouli si ambra gri ce ii ofera o nota fresh si racoritoare.

Ofertă și la 1 Million de la Paco Rabanne. La inceputul calatoriei, acest parfum te va trece prin incercari dificile dar si intamplari placute, reprezentate in acest parfum de esente de grapefruits, portocale rosii si menta. La mijlocul drumului se va gasi la rascruce, reprezentata de notele de trandafir, scortisoara, ce trezesc in orice barbat intelepciune si farmec. La finele acestei calatori, esentele masculine te invalui, in note de lemn alb, ambra si patchouli. 1 Million By Paco Rabanne Eau de Toilette trezeste in fiecare barbat dorinta de a crea o lume perfecta si armonioasa, maturitate si carisma.

Idei de cadouri pentru Paște. Reduceri la ceasuri pentru bărbați

Festina. Ceas barbatesc, cu mecanism quartz si display analog; Carcasa rotunda din otel inoxidabil; Bratara din piele, cu catarama; Functii: data, ora, minut, secunda; Geam: mineral; Etanseitate: 5 ATM; Diametru carcasa (mm): 42; Lungime bratara (mm): 200.

Idei de cadouri pentru Paște. Ceas Seiko 5 Gent. Ceas barbatesc, automatic cu display analog; Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;Sistem de inchidere tip fluture cu butoane laterale si siguranta; Geam: cristal mineral; Etanseitate: 3 ATM; Diametru carcasa (mm): 37; Grosime carcasa (mm): 12; Lungime bratara (mm): 180.

Reducere și la ceasuri Tissot. Acest model este cu brățară din piele și sistem de închidere tip fluture. Cronograf, cu mecanism quartz si display analog; Carcasa rotunda din otel inoxidabil; Geam: safir; Diametru carcasa (mm): 42; Grosime carcasa (mm): 14.19; Lungime bratara (mm): 200; Greutate (g): 124; Etansietate: 10 ATM.

Idei de cadouri pentru Paște. Reduceri ceasuri de damă Elefant.ro

Reducere 40%. Tommy Hilfiger Mia. Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog; Carcasa rotunda din otel inoxidabil; Bratara din silicon; Se inchide cu catarama; Geam: mineral; Diametru carcasa (mm): 36; Lungime bratara (mm): 190; Etanseitate: 3 ATM.

Idei de cadouri pentru Paște. Timex Kaleidoscope. Reducere de 44%. Ceas de dama, cronograf, cu mecanism quartz si display analog; Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil; Se inchide cu clips; Geam: mineral; Accesorizat cu elemente Swarovski; Diametru carcasa (mm): 38; Grosime carcasa (mm): 11; Lungime bratara (mm): 190.

Ceas Fossil Micah. Ceas de dama , cu mecanism quartz si display analog; Carcasa rotunda din otel inoxidabil; Bratara din otel inoxidabil ; Se inchide cu clips; Geam: mineral; Diametru carcasa (mm): 32x32; Lungime bratara (mm): 190; Etanseitate: 5 ATM.

Idei de cadouri pentru Paște. Reduceri cărți pentru copii. Povești de „noapte bună”

Ursul si pianul. David Litchfield. Despre muzica, Despre familie, Despre prieteni, Despre acasa. Despre ceea ce conteaza cu adevarat. Si despre pantofii care nu te strang niciodata.

Lars, ursuletul polar. Lars si catelusul husky. Hans De Beer. Cand Lars salveaza un pui de husky blocat intr-o crapatura adanca in gheata, catelusul se ia dupa el, iar ursuletul polar ajunge curand sa dea din nou de bucluc. Catelul il implora scheunand: „Te rog, nu ma parasi! Imi este foame si vreau la mama mea!" Asa ca Lars ii vine in ajutor. Dar poate el sa il duca in siguranta pe catelul nazdravan la echipajul de husky?

Idei de cadouri pentru Paște. Coco. Itziar Miranda. Jorge Miranda. Coco Chanel a fost o femeie intreprinzatoare, cu nenumarate talente, care a reusit sa castige un loc privilegiat in societatea franceza de la inceputul secolului al XX-lea. Creatiile vestimentare, precum si celebrul sau parfum Nr. 5 i-au adus faima in intreaga lume, in ciuda originilor modeste si a dificultatilor cu care avea sa se confrunte de-a lungul vietii. Considerata tradatoare, a fost obligata sa-si paraseasca tara!

Mog si bebelusul. Judith Kerr. Mog are o zi linistita pana cand un bebelus vine in vizita. „Mog adora bebelusii", spune doamna Thomas, dar Mog nu e atat de sigura! Desi Mog hotaraste ca nu-l place pe acest bebelus, ii salveaza viata si primeste o recompensa uriasa.

Idei de cadouri pentru Paște. Reduceri LEGO. Cele mai tari oferte

Reduceri LEGO Creator 3 in 1, Magazin de jucarii si bacanie. Deschide o lume a aventurilor cu acest palpitant Magazin de jucarii si brutarie 3 in 1. Serveste-ti clientii cu fructe si legume proaspete, un ziar de dimineata sau bauturi delicioase la bacania prietenoasa, ori viziteaza magazinul de jucarii din apropiere care are de vanzare un robot de jucarie super! Apoi arunca o privire in jur, cumpara un mar rosu gustos sau vezi cum functioneaza viu coloratul automat de vanzare de guma de mestecat! Acest magazin general minunat poate fi extins pentru a permite accesul la interiorul sau detaliat, sau pentru a crea o fatada colorata de strada principala cu 2 magazine: un magazin de jucarii si o bacanie, fiecare cu firma sa unica. Balconul magazinului de jucarii si bacaniei se transforma intr-o frumoasa pasarela de legatura care uneste 2 apartamente confortabile la etajul intai.

LEGO City, Transportor pentru motociclete de cursa. Echipajul de motociclete de curse LEGO City se indreapta spre stadion pentru cursa finala a campionatului de motociclete! Alatura-te asilor curselor pe redutabilul Transportor de motociclete de cursa impreuna cu motocicletele lor de mare viteza. La sosirea la stadion, ajuta la descarcarea motocicletelor si indreapta-te spre circuit. Multimea este in extaz, va fi o cursa pe cinste! Cine va urca pe treapta cea mai de sus a podiumului pentru a ridica trofeul campionatului? Setul contine: transportator de motociclete, 2 motociclete, 2 minifigurine piloti de curse cu accesorii asortate.

Idei de cadouri pentru Paște. Reduceri LEGO City, Demolari - Set pentru incepatori. Alatura-te expertilor in demolari! Demolarea unei cladiri parasite este aproape terminata, si avand doar o mica parte din camera de baie ramasa, e timpul sa punem punct lucrarii! Actioneaza puternicul ciocan pneumatic, ridica barosul cel greu, apoi treci la comenzile redutabilului incarcator frontal si indeparteaza molozul si daramaturile ramase. Ce zi plina! Setul contine un buldozer si 4 minifigurine cu accesorii asortate: 3 muncitori la demolari si un maistru.

