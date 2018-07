Idei de cadouri pentru el și pentru ea. TOP 20 de oferte la parfumuri de la Elefant.ro

Idei de cadouri pentru el și pentru ea. Dacă sunteți în căutarea unui cadou pentru o persoană dragă, trebuie să studiați oferte celor de la Elefant.ro din această perioadă. Iată, în acest articol, câteva dintre cele mai atractive prețuri la parfumuri de firmă.

Idei de cadouri pentru el și pentru ea. Întreaga listă de reduceri parfumuri Elefant.ro o găsiți LA ACEST LINK.

Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor. Întreaga listă de reduceri alte idei de cadouri pentru ea parfumuri o găsiți - AICI.

Guess By Guess, introdus pe piata parfumurilor in anul 2005, este un parfum floral-fructat pentru femei a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Maurice Roucel. Fierbinte, proaspat si sexy, acest parfum va va aseza in centrul atentiei de fiecare data cand il veti purta, reusind sa sublinieze intr-un mod unic feminitatea purtatoarei. Guess este un parfum dedicat femeilor romantice care adora sa se simta indragostite. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.

În acest articol vă prezentăm câteva dintre cele mai tentatente oferte de astăzi, pe care nu trebuie să le ratați:

Lancome Poeme. Este un parfum dulce, cald și floral. Este o esență elefantă de care îți vei aduce aminte mereu. Este o aromă bogată în flori și oferă parfumului tonuri obișnuite și un caracter camelionic. Parfumul Poeme de la Lancome transmite un putenic miros de vanilie dulce și poate fi purtat pe tot parcursul zilei. Este perfect pentru perioadele reci ale anului. Mai multe detalii și alte idei de cadouri pentru ea parfumuri Elefant.ro găsiți LA ACEST LINK.





Idei de cadouri pentru ea. Oferte la parfumuri Lancome

CALVIN KLEIN. Exoticul Euphoria este un parfum floral-fructat, cu o aroma imbatatoare, orientala, plina de fructe exotice, flori de orhidee neagra, violete, avand o semnatura cremoasa. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.





Guess Seductive. Notele de vârf sunt bergamot, coacăze begre și pere. Notele de mijloc sunt iasomie, floare de portocal și rădăcină de iris. Notele de bază sunt tămâia, lemn cașmir și vanilie. Mai multe oferte, idei de cadouri pentru ea și alte reduceri parfumuri de la Elefant.ro găsiți LA ACEST LINK.

Chopard Wish. Acest brand este cunoscut în întreaga lume pentru bijuteriile perfecte pe care le creează și a devenit popular și pe piața parfumurilor datorită produselor unice. Acest parfum are note de vârf salcâm, note de mijloc – caprifoi, iar note de bază – violeta. Întreaga listă de reduceri parfumuri Elefant.ro o găsiți LA ACEST LINK.

Lancome. Cu un miros exceptional, parfumul La Vie Est Belle detine cele mai nobile ingrediente de iris, iasomie de sambac, flori de portocal si esenta de patchouli. Compozitie: note varf - coacaze negre si pere; note de mijloc - iasomie si stanjenel; note baza: mosc alb, pralina si vanilie. Mai multe reduceri parfumuri de la Elefant.ro și alte idei de cadouri pentru ea găsiți - AICI.

Idei de cadouri pentru ea. Oferte la Chopard și la Versace

Versace Crystal Noir. Acest parfum are note de vârf aldehida, petale de portocale și cireșe, note de mijloc – gardenie, tuberoză și nucă de cocos, note de bază – ambră și mosc. Mai multe ofete la parfumuri de la Elefant.ro găsiți LA ACEST LINK.

Chopard Casmir. Acest parfum a fost lansat în anul 1992 și se bucură în continuare de un mare succes. Casmir de la Chopard este un parfum oriental, iar compoziția sa a fost semnată de maestrul parfumier Michel Almairac. Are o aromă caldă și bogată. Notele de vârf sunt bergamotă, pierică, portocală, mango și cocos. Notele de mijloc sunt geranium, iasomi și lăcrămioare, iar notele de bază sunt patchouli, chihlimbar, lemn de santal, mosc și vanilie. Mai multe idei de cadouri pentru ea și întreaga oferte la parfumuri le găsiți LA ACEST LINK.





Idei de cadouri pentru el. Oferte la parfumuri pentru bărbați

Guess Seductive. Este un parfum pentru persoane încrezătoare și irezistibile, cu un aer de magnetism, care provoacă intrigi. Acest parfum este conceput pentru un bărbat sexy și sofisticat. Are o aromă masculină, copleșitoare, care pune în valoare sex appeal-ul legendar al mărcii Guess. Notele de vârf sun cardamon, mandarină și piper roz. Notele de mijloc sunt vetiver, frunze de violete și orhidee. Notele de bază sunt lemnul de santal, patchouli, chilimbar și mosc. Mai multe idei de cadouri pentru el și alte oferte la parfumuri găsiți LA ACEST LINK.

Apa de toaleta Voyage N-83, 100 ml, pentru barbati. Este un parfum acromatic-acvatic pentru barbati, lansat in 2013. Compozitie: note de varf - menta, petit grain - ulei de portocala amara, tonuri marine; note de mijloc - lavanda, cardamom, nucsoara; note de baza - lemn de santal, cedru, mosc. Mai multe detalii, idei de cadouri pentru el și alte oferte și reduceri parfumuri Elefant.ro găsiți - AICI.

Paco Rabanne Invictus. Parfumul a fost creat prin colaborarea a 4 parfumieri, Veronique Nyberg, Anne Flipo, Olivier Polge si Dominique Ropion.Invictus provine din limba latina si inseamna „Invincibil“, reprezentand puterea, energia si dinamismul. In comparatie cu celelalte parfumuri ale casei Paco Rabanne, noul parfum contine note proaspete de mandarina, acord marin, lemn de guaiac, patchouli si ambra gri ce ii ofera o nota fresh si racoritoare. Mai multe reduceri parfumuri Elefant.ro găsiți LA ACEST LINK.

Idei de cadouri pentru el. Oferte la Paco Rabanne

Ofertă și la 1 Million de la Paco Rabanne. La inceputul calatoriei, acest parfum te va trece prin incercari dificile dar si intamplari placute, reprezentate in acest parfum de esente de grapefruits, portocale rosii si menta. La mijlocul drumului se va gasi la rascruce, reprezentata de notele de trandafir, scortisoara, ce trezesc in orice barbat intelepciune si farmec. La finele acestei calatori, esentele masculine te invalui, in note de lemn alb, ambra si patchouli. 1 Million By Paco Rabanne Eau de Toilette trezeste in fiecare barbat dorinta de a crea o lume perfecta si armonioasa, maturitate si carisma. Mai multe reduceri parfumuri găsiți LA ACEST LINK.

Bvlgari Aqva Marine Pour Homme este un parfum proaspat cu note fructate si picante, ce este inspirat de puterea energizanta a apei si de sunetul hipnotizant al valurilor. Aqva Marine Pour Homme este asemanator unui nectar de fructe si condimente ce sunt ascunse intr-o sticla cu un design unic, ce se aseamana unui cristal albastru. Un parfum potrivit chiar si pentru cele mai calduroase zile, deoarece are un efect revigorant. Întreaga listă de reduceri parfumuri bărbați și alte idei de cadouri pentru el găsiți - AICI.

Idei de cadouri pentru el. Ofertă și la Davidoff și Bvlgari

Bvlgari Pour Homme. Este un parfum proaspat plin de contraste neasteptate si armonii surprinzatoare. Un parfum perfect pentru o persona sigura pe sine, dar in acelasi timp sensibila si delicata.Combinatia inedita de ingrediente face ca acest parfum sa fie unul atractiv si de neuitat. Mai multe reduceri parfumuri găsiți LA ACEST LINK.





Davidoff Champion. Are note de vârf bergamota și lâmâia, note de mijloc – galbanul și salvie, note de bază – mușchi și cedru. Genul parfumului este masculin, puternic și creativ. Stilul este lemnos aromatic. Mai multe detalii și reduceri parfumuri bărbați de la Elefant.ro găsiți LA ACEST LINK.

Versace The Dreamer este un parfum oriental fougere cu un amestec inovator si discret intre diferite plante salbatice si aromatice. Întreaga listă de reduceri parfumuri bărbați și alte idei de cadouri pentru el găsiți - AICI.

Guess Seductive Homme Blue aparut in anul 2012 si creat de Guillame Flavigny, este un parfum revigorant, aerisit si senzual, inspirat din adancurile marii, imbogatit cu condimente si tonuri lemnoase. Se deschide cu note de caviar, cardamon, piper negru, urmate de muscate, baza fiind formata din muschi si casmir. Este un parfum indraznet perfect gentelmenului modern, recomandat a fi folosit pe timp de zi. Întreaga listă de reduceri parfumuri bărbați și alte idei de cadouri pentru el găsiți - AICI.





HUGO BOSS. Parfumul Hugo Boss Bottled are un caracter curat, elegant, care defineste perfect tendinta clasica. Parfumul are ca grup tinta, barbatul modern, urban si care prezinta un stil de moda elegant. Întreaga listă de reduceri parfumuri bărbați o găsiți - AICI.