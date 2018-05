Idei de cadouri pentru el. Ce oferte sunt acum la ceasuri și parfumuri

Idei de cadouri pentru el. Elefant.ro, unul dintre cele mai mari magazine online din România, are oferte în această perioadă la mai multe categorii de produse. În acest articol vă prezentăm câteva reduceri pe care să nu le ratați astăzi.

Idei de cadouri pentru el.

Ceas Seiko 5 Gent. Ceas barbatesc, automatic cu display analog; Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil; Sistem de inchidere tip fluture cu butoane laterale si siguranta; Geam: cristal mineral; Etanseitate: 3 ATM; Diametru carcasa (mm): 37; Grosime carcasa (mm): 12; Lungime bratara (mm): 180;



Ceas Casio Classic. Ceas barbatesc, cu mecanism quartz si display analog; Carcasa rotunda din aliaj; Bratara din piele; Se inchide cu catarama; Geam: mineral; Diametru carcasa (mm): 33; Grosime carcasa (mm): 7; Greutate (g): 30.



Ceas Festina Sport. Sex: Barbati. Mecanism: Quartz. Display: Analog. Geam: mineral. Dimensiune Cadran: 40. Material carcasa: otel inoxidabil. Grosime carcasa (mm): 12. Culoare curea: Maro











Idei de cadouri pentru el. Reduceri ceasuri bărbați. Oferte la Executive, Timex sau Swiss Army

Ceas Timex. Ceas barbatesc, cu mecanism quartz si display analog; Carcasa rotunda din otel inoxidabil; Bratara din piele; Se inchide cu catarama; Geam: mineral; Dimensiune carcasa (mm): 40; Latime bratara (mm): 20; Lungime bratara (mm): 190; Etanseitate: 5 ATM.



Ceas Swiss Military Hanowa Undercover. Sex: Barbati. Mecanism: Quartz. Tip mecanism: 515, Ronda, Swiss Made. Display: Analog. Geam: cristal safir. Dimensiune Cadran: 42. Material carcasa: otel inoxidabil. Grosime carcasa (mm): 11



Ceas Executive. Ceas barbatesc, cu mecanism automatic si display analog; Carcasa rotunda din otel inoxidabil; Bratara din piele; Se inchide cu catarama; Geam: mineral; Diametru carcasa (mm): 44 x 14; Latime bratara (mm): 22; Lungime bratara (mm): 200.







Idei de cadouri pentru el. Reduceri ceasuri bărbați. Oferte Fossil, Pulsar, Perigaum

Ceas Perigaum Excalibur. Sex: Barbati. Mecanism: Automatic. Display: Analog. Geam: mineral. Dimensiune Cadran: 43. Material carcasa: otel inoxidabil. Grosime carcasa (mm): 15. Culoare curea: Negru



Thomas Earnshaw Academy. Ceas barbatesc, cu mecanism automatic si display analog; Carcasa rotunda din otel inoxidabil; Bratara din piele; Se inchide cu catarama; Geam: mineral; Diametru carcasa (mm): 40; Grosime carcasa (mm): 12; Latime bratara (mm): 20.







Ceas Pulsar Solar. Sex: Barbati. Mecanism: Quartz. Tip mecanism: Seiko. Display: Analog. Geam: mineral. Dimensiune Cadran: 44. Material carcasa: otel inoxidabil. Grosime carcasa (mm): 11.



Ceas Fossil Grant. Ceas barbatesc, cronograf, cu mecanism quartz si display analog; Carcasa rotunda din otel inoxidabil; Bratara din piele; Se inchide cu catarama; Geam: mineral; Diametru carcasa (mm): 44; Grosime carcasa (mm): 12; Lungime bratara (mm): 200 +/- 5



Idei de cadouri pentru el. Oferte la parfumuri pentru bărbați

Paco Rabanne Invictus. Parfumul a fost creat prin colaborarea a 4 parfumieri, Veronique Nyberg, Anne Flipo, Olivier Polge si Dominique Ropion.Invictus provine din limba latina si inseamna „Invincibil", reprezentand puterea, energia si dinamismul. In comparatie cu celelalte parfumuri ale casei Paco Rabanne, noul parfum contine note proaspete de mandarina, acord marin, lemn de guaiac, patchouli si ambra gri ce ii ofera o nota fresh si racoritoare.

Ofertă și la 1 Million de la Paco Rabanne. La inceputul calatoriei, acest parfum te va trece prin incercari dificile dar si intamplari placute, reprezentate in acest parfum de esente de grapefruits, portocale rosii si menta. La mijlocul drumului se va gasi la rascruce, reprezentata de notele de trandafir, scortisoara, ce trezesc in orice barbat intelepciune si farmec. La finele acestei calatori, esentele masculine te invalui, in note de lemn alb, ambra si patchouli. 1 Million By Paco Rabanne Eau de Toilette trezeste in fiecare barbat dorinta de a crea o lume perfecta si armonioasa, maturitate si carisma.

Guess Seductive. Este un parfum pentru persoane încrezătoare și irezistibile, cu un aer de magnetism, care provoacă intrigi. Acest parfum este conceput pentru un bărbat sexy și sofisticat. Are o aromă masculină, copleșitoare, care pune în valoare sex appeal-ul legendar al mărcii Guess. Notele de vârf sun cardamon, mandarină și piper roz. Notele de mijloc sunt vetiver, frunze de violete și orhidee. Notele de bază sunt lemnul de santal, patchouli, chilimbar și mosc.

Idei de cadouri pentru el. Oferte și la Davidoff și Bvlgari

Davidoff Champion. Are note de vârf bergamota și lâmâia, note de mijloc – galbanul și salvie, note de bază – mușchi și cedru. Genul parfumului este masculin, puternic și creativ. Stilul este lemnos aromatic.

Bvlgari Pour Homme. Este un parfum proaspat plin de contraste neasteptate si armonii surprinzatoare. Un parfum perfect pentru o persona sigura pe sine, dar in acelasi timp sensibila si delicata.Combinatia inedita de ingrediente face ca acest parfum sa fie unul atractiv si de neuitat.