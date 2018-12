Idei de cadouri eMAG – Promotia ‘eMAGia Sarbatorilor’ te ajuta la cumparaturi

Idei de cadouri eMAG – Gata, a venit acea perioada din an in care ne preocupam doar de cumparaturi pentru noi si mai ales pentru cei dragi.

Idei de cadouri eMAG – A venit perioada din an in care toata lumea face cumparaturi pentru a le face cadou sau pentru a-si face un cadou de sarbatori. Noi va dam cateva idei de produse care au si preturi bune in aceasta perioada si care merg la fix sa fie facute cadou.

Telefoane mobile

Telefoanele mobile se vand foarte puternic in aceasta perioada, motiv pentru care si cel mai mare retailer online din Romania a scazut mult de tot preturile pentru multe modele, unele chiar cele mai puternice pe care le gasiti pe piata in acest moment. Desigur, vorbim despre Samsung Galaxy dar si de toate modelele de iPhone. Puteti arunca o privire peste lista de preturi disponibila AICI.

Tablete

Tabletele au devenit tot mai accesibile si au tehnologie tot mai puternica. Unde mai pui si faptul ca le poti achizitiona in rate fara dobanda de la eMAG. Noi va recomandam modelele de la Samsung, Asus sau Allview pe care le gasiti la URMATORUL LINK.

Smartwatch

Daca sunteti pasionat de tehnologie sau cunoasteti pe cineva pasionat de tehnologie, o idee de cadou perfect de sarbatori este cea a unui smartwatch. Aceste va aduc o multime de beneficii: pe langa faptul ca unele va ajuta sa citit mai repede mesajele de pe telefon sau chiar sa raspundeti la apeluri, va ajuta cu monitorizarea activitatii fizici de peste zi. Toate detaliile si ofertele le gasiti AICI.

Laptopuri

Pentru un cadou mai serios, aveti nevoie si de o investitie ceva mai mare, insa nu uriasa, pentru ca cei de la eMAG au redus preturile semnificativ de mult in perioada lunii decembrie pentru laptopuri. In aceasta categorie de produse cu reduceri mari, mai gasiti si desktopuri, monitoare, componente pc, periferice, accesorii de servere si retelistica, imprimante, servere, scannere, produse de birotica si papetarie dar si instrumente de scris, agende si calendare sau chiar produse de gaming. Pe toate le puteti vedea accesand URMATORUL LINK.

Televizoare

Un cadou mare pentru toata familia ar putea fi un televizor cu diagonala uriasa, mai ales ca am gasit cateva modele cu display de peste 160cm ce costa sub 3.000 de lei, ceea ce e un adevarat record. Aveti foarte multe modele disponibile in oferta, televizoare de la Star Light, Horizon, Philips, LG, Samsung si multe altele. Pe toate le gasiti AICI.

Jucarii, articole copii, carti

Pentru cei mici, dar si pentru cei mai mari, eMAG are o multime de produse care pot fi folosite pe post de cadouri. De la seturi de constructie, jocuri de societate, jucarii de bebelusi sau jucarii creative, masinute si papusi, jucarii de exterior, pana la carti pentru copii dar si beletristica pentru copiii ceva mai mari. Aruncati o privire peste ofertele de AICI.

Parfumuri si ingrijire personala

Atat pentru barbati cat si pentru femei se obisnuieste sa se faca destule cadouri ce constau in diferite produse de ingrijire personala mai deosebite sau parfumuri de calitate superioara. eMAG are in oferta atat parfumuri cat si produse de make-up, ingrijirea parului sau a fetei sau a corpului, epilatoare, aparate de ras si tuns, placi, perii, ondulatoare si uscatoare, produse de igienta dentara si articole de sanatate si wellness. Oferta poate fi gasita AICI.

Fashion si sport

O ultima categorie de produse pe care v-o recomandam cu toata caldura de la eMAG este cea a produselor Fashion si sport care au reduceri impresionante ce ating si depasesc de multe ori 50%. Aici gasiti de la ceasuri, genti si accesorii pana la incaltaminte si imbracaminte, dar si imbracaminte sport, trolere, rucsacuri, genti sport, accesorii sporturi de iarna, aparate fitness, sporturi de exterior si interior. Pe toate le gasiti accesand URMATORUL LINK.