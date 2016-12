Ibrahimovic, la un pas să bată unul dintre cele mai importante recorduri ale lui Lionel Messi

Celebrul atacant suedez de la Zlatan Ibrahimovic, Manchester United, este în pragul unei noi realizări de excepție din cariera sa și dacă va marca un gol în meciul de sâmbătă cu Middlesbrough va egala recordul de goluri al lui Lionel Messi (51), marcate într-un an competiţional.





Messi, care este golgheter al celor 5 ligi europene de top în anul 2016, poate fi depășit de Ibrahimovic, 35 ani, dacă acesta va reuși o dublă în partida de sâmbătă de pe Old Trafford.



În acest sezon cu Man United, Ibrahimovic a marcat 17 goluri, după ce în sezonul trecut cu PSG a ajuns la cota 33.



''Am abordat acest sezon cu dorința de a face mai mult decât sezonul trecut. Știu că sezonul trecut a fost perfect așa că am încercat să fac mai mult decât atât și asta am făcut în ultimii 15 ani. Așa că acum nu fac nimic nou, este doar un alt sezon din istoria mea'', a declarat Ibrahimovic, citat de Agepres.