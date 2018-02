Iată procedura! Cum poate fi îndepărtată Laura Codruța Kovesi de la șefia DNA

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat aseară, într-o conferinţă de presă, că nu are niciun motiv să îşi dea demisia, pentru că, susține ea, a respectat legea în tot ceea ce a făcut.

Realitatea TV vă prezintă acum cele trei variante posibile în cazul Laurei Codruța Kovesi. Cum poate fi îndepărtată șefa DNA?

Varianta 1 - in acelasi mod in care a fost numita - Ministrul Justitiei propune revocarea, se discuta in sectia de procurori a CSM, care si avizeaza (avizul este consultativ) si decizia finala ii revine lui Klaus Iohannis. Seful statului nu este obligat sa isi motiveze decizia, oricare ar fi ea.

Varianta 2 - Inspectia Judiciara constata abateri disciplinare (Kovesi este deja la judecata sectiei de procurori a CSM pentru faptul ca inregistrarile au fost "scurse" in presa), sectia de procurori a CSM aproba raportul si constata ca s-a savarsit abatere disciplinara. Decizia poate fi atacata la Instanta Suprema. Daca ramane definitiv, dupa proces, ca Laura Kovesi a incalcat statutul magistratilor, chiar daca sanctiunea este sub forma avertismentului, ea isi pierde functia de conducere. Aceasta este, insa, o procedura de durata.

Varianta 3 - Demisia de onoare