I s-a spus că mai are 2 săptămâni de trăit, dar nu a cedat. A găsit un nou tratament și: incredibil

Angel Tocknell a fost diagnosticată cu cancer cervical, iar medicii i-au mai dat doar câteva săptămâni de trăit. Ce a urmat.

O femeie din Marea Britanie a reușit o recuperare fantastică după ce medicii i-au mai dat doar două săptămâni de trăit, scrie Mirror.co.uk.

Angel Tocknell, o mamă de 31 de ani, a fost diagnosticată cu cancer cervical. Medicii i-au spus că nu pot opera tumorile deoarece sunt foarte mari.

Mai mult, ei au anunțat-o pe femeie că nu mai are mult de trăit și i-au ărescris medicamente pentru durere.

Mama tinerei a refuzat însă să cedeze și a căutat disperată un tratament alternativ. Culmea, l-a și găsit: brahiterapia.

Termenul de "brahiterapie" (brachy) provine din limba greaca si consta in plasarea unor surse radioactive inchise foarte aproape sau in contact cu tesutul, si care, prin energia produsa, distrug tesutul cu care se afla in contact. In cazul cancerului de prostata brahiterapia poate constitui unica modalitate terapeutica sau poate fi folosita in asociere cu iradierea externa, in functie de situatia clinica a fiecarui pacient.

În cele din urmă, tratamentul a avut succes, iar cancerul a intrat în remisie.

"Gândul că o să mor era terifiant. Dar mama mea a refuzat să creadă că s-a terminat. Am avut nevoie de doar trei luni pentru a scăpa de boală", a mărturisit norocoasa Angel.