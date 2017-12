FOTO EXPLICATIE: I s-a spus că e un monstru care trebuie ucis cu foc! După 25 de ani, tânăra a şocat cu apariţia sa!

Din ziua în care a fost adusă pe lume, Lizzie Velásquez a fost "altfel". La naştere, cântărea 1,2 kg. Era o mână de bebeluş... Încă din primele ore de viaţă avea să primească un diagnostic crunt: suferea de sindromul Marfan, o boală genetică extrem de rară care afectează dezvoltarea oaselor, împiedică asimilarea grăsimii în organism şi cauzează îmbătrânirea prematură. În plus, micuţa se născuse cu un ochi orb.

Anii au trecut şi, cu ajutorul medicilor şi al părinţilor, Lizzie a început să ducă o viaţă normală. Din când în când, însă, copiii răutăcioşi îi aminteau de boală. Nu de puţine ori îi spuneau că este "dezgustătoare".



"În copilărie, credeam că toată lumea este ca mine. Credeam că arătăm cu toţii la fel... Nici nu-mi dădeam seama că nimeni nu semăna, de fapt, cu mine. În mintea mea, eram identici", îşi aminteşte Lizzie.



La 16 ani, însă, a trăit cea mai cruntă experienţă: cineva a postat pe YouTube un filmuleţ în care erau mai multe fotografii cu aceasta, însoţite de mesajul "Aceasta este cea mai urâtă persoană din lume!". Şi asta nu a fost totul! Sute de comentarii extrem de răutăcioase curgeau în dreptul filmuleţului. Când a început să le citească, a intrat într-o depresie cruntă, cu care s-a luptat ani de zile.



"Cel mai răutăcios comentariu a fost acesta: 'Lizzie, de ce nu faci tuturor un bine şi nu iei un pistol să te împuşti?'. Am simţit cum mă prăbuşesc. Nu puteam să concep că un om poate fi atât de crud... Şi totuşi, atunci mi-am dat seama că eu sunt singura care deţine controlul asupra propriei mele vieţi. Mi-am spus: 'Pot să fac din toate astea ceva bun sau pot să fac din asta ceva rău. Totul depinde de mine! Nu văd cu un ochi, dar văd cu celălalt... Chiar am să-i las pe cei care mă strigă "monstru" sau pe cei care spun că ar trebui să fiu arsă de vie să câştige?! NU! Voi face în aşa fel încât reuşitele, ţelurile şi visele mele să mă definească! O să fac tot ce-mi stă în puteri pentru a fi mai bună, pentru că singurul mod de a lupta cu cei care mă rănesc este să fiu mai bună decât ei, în toate aspectele", îşi aminteşte tânăra.



Lizzie a decis să-i înfrunte pe cei care râdeau de ea. În câţiva ani, dând dovadă de o tărie ieşită din comun, a ajuns o femeie de afaceri de succes şi a început să ţină seminarii în toată lumea, în care să vorbească despre ce înseamnă, de fapt, sindromul Marfan.



"În sfârşit mi-am găsit liniştea, acum ştiu că acesta este scopul meu în viaţă: să vorbesc tuturor despre această boală şi să-i fac pe oameni să-i înţeleagă pe cei un pic altfel. Îmi place să cred că nu spun doar povestea mea, ci pe a tuturor", spune, acum, Lizzie.



Tânăra are şi un mesaj pentru cei care luptă, într-un fel sau altul, cu astfel de "demoni": 'Folosiţi lucrurile rele pentru a vă face bine şi vă garantez că veţi avea numai de câştigat!'