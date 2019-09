I s-a spus că e însărcinată. La ecografie, a avut un șoc: "copilul" era CANCER

Credea că poartă în pântece copilul mult visat, dar, când a făcut o ecografie, i-a venit să urle de durere! Femeia tocmai aflase că, înăuntru, "creștea" cancerul.

Grace Baker-Padden, o tânără din Willington, Marea Britanie, a căzut pe gânduri când a văzut cum burta i se mărește din ce în ce mai mult. Deși lua anticoncepționale, primul gând care i-a venit în minte a fost acela că rămăsese însărcinată.



După ce a fost la medic, acesta i-a confirmat bănuiala, așa că și-a luat iubitul de mână și au anunțat familia.







În a douăsprezecea săptămână, tânăra s-a dus la medic, acuzând sângerări. Simțea că ceva nu este în regulă. Abia atunci, în urma unei ecografii, a primit rezultatul: înăuntru nu se dezvolta un copil, ci un cancer!



"A fost un șoc pentru toată lumea! Ne pregăteam să primim în familie un copil și un nepot dorit de toată lumea. Aveam planuri mari pentru viitor. Am simțit cum mi se taie respirația când am aflat că nu purtam în pântec un copil. Corpul meu creștea un cancer care îmi punea chiar mie viața în pericol. Nu-mi doream decât să fac ceva să dispară totul din mine!", a povestit Grace.



"Când am văzut ecografia, mi-am dat seama că ceva nu e bine. Nu avea forma unui copil, nu erau trăsături umane. Părea un chiorchine de struguri", a spus Joe, soțul tinerei.



Ulterior, medicii le-au confirmat diagnosticul: cancer. După două zile, a fost internată și medicii i-au extirpat tumoarea care s-a dovedit a fi malignă. Grace a urmat, apoi, mai multe ședințe de chimioterapie. În ciuda eforturilor, medicii au avertizat-o că șansele ca boala să revină sunt destul de mari, undeva la 15%.



Acum, cei doi spun că-și doresc în continuare un copil, deși, momentan, le este teamă să încerce. În prezent, cei doi participă la tot felul de campanii pentru conștientizarea pericolelor de acest fel care pot apărea în timpul sarcinii.