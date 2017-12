FOTO EXPLICATIE: I-a spus soţului că a găsit "un căţeluş". Când a văzut poza, a îngheţat: "Ia copilul şi fugi!"

Nici prin cap nu-i trecea acestui bărbat că, în momentul în care va pleca la serviciu, rămasă singură acasă cu copilul, soţia sa îi va face surpriza vieţii!

Kayla este mama a doi copii de toată frumuseţea! Recent, aceasta i-a dat un SMS soţului său, Justin, prin care l-a anunţat că a găsit un căţeluş pe care l-a luat în casă. Când i-a trimis o poză cu animăluţul, însă, bărbatul aproape s-a prăbuşit! A urmat un schimb de SMS-uri şi poze care, ulterior, au devenit virale pe Internet.



"Am găsit un căţeluş afară... nu are zgardă. Pare destul de speriat. Ce să fac? O să-l iau în casă. Pare că-i e frig. E speriat...", a scris Kayla. Apoi i-a trimis o poză cu unul dintre copii. Micuţul stătea pe canapea, iar lângă el era creatura.



Când a văzut fotografia, Justin a răspuns: "Jur pe ce am mai sfânt, dacă mai aduci un animal în casă... E o glumă, nu?"



Iar Kayla a continuat: "Poftim? Ce-i cu atâta agitaţie? Ce ar trebui să fac? Să văd cum câinele merge pe lângă casă şi să nu-l ajut?"



"Dar ala nu e un câine! Răspunde la telefon! E un coiot nenorocit!", i-a răspuns Justin.



"Iubitule, cred că recunosc un câine când îl văd", i-a întors-o Kayla.



"Se pare că nu ştii. Dă-l imediat afară!", i-a spus Justin.



"Nu-l dau afară! E speriat", a continuat Kayla.



"Normal că e... E un animal sălbatic", a scris bărbatul.



"Pot să-l păstrez?", l-a întrebat soţia sa.



"DIVORŢEZ! Glumesc... Dar nu, ar fi bine ca animalul să nu mai fie în casă când mă întorc. Parcă ai luat-o razna! Cum să aduci animale sălbatice în casă? Ăla nu e câine! Chiar nu pricepi? Suntem în Zona crepusculară? E un coiot afurisit", a continuat Justin.



"Calmează-te, nebunule! Orice ar fi, îmi place! E dulce... Vreau să-l păstrez. Nu mai ţipa la mine! Te sperii fără motiv...", a spus Kayla.



"Fără motiv? Am un coiot în casă şi soţia mea se comportă ca şi cum ar fi un câine chihuahua. Nu eşti în toate minţile...", i-a răspuns Justin.



Apoi, soţia a plusat şi i-a trimis altă poză în care apăreau jivina şi copilaşul. Când a văzut-o, bărbatul a luat foc!



"Ce naiba? Cum să confuzi un coiot cu un câine? Ai văzut măcar cum arată unul? Şi nu e dulce, e suparat! Doamne, o să mă întorc acasă şi o să-mi găsesc familia mâncată de un coiot pe care soţia mea l-a băgat în casă cu mâna ei. Este cel mai absurd lucru pe care l-ai făcut! Le întrece pe toate! Nici când ai adus în casă ăia patru pui de dihori n-a fost aşa... Urăsc dihorii! Şi cine naiba ia patru pui de dihori odată? A, da, aşa e, aceeaşi nebună care bagă un coiot în casă!", i-a scris acesta.



"Eşti urâcios! Şi să-ţi mai spun ceva: a început să fie ciudat... Scoate sunete ciudate. Am încercat să-l mângâi şi să-l liniştesc. L-am botezat "Spot" (pată, n.r.). Am încercat să-l mângăi pe cap şi pe urechi, dar cred că l-am supărat... Ce fac?", a scris Kayla.



"L-ai botezat cum? Nici măcar nu are pete... Nu pot să cred! Pare că e agitat! Kayla, ascultă-mă, te iubesc foarte mult, în ciuda faptului că-ţi pierzi minţile tot mai des... Ia-l pe Olly, mergi în dormitor şi închide uşa după voi. Am plecat spre casă", a tastat, în grabă, Justin.



"Bine, iubitule! Eşti cel mai bun!", i-a răspuns aceasta.



După câteva secunde, Justin a mai primit un SMS: "Iubitule, m-am uitat pe geam şi sunt mai mulţi! Iar el a început să urle... Crezi că-l caută?" Şi, ca să fie şi mai convingătoare, i-a mai trimis o poză în care erau alte trei bestii.



"Râzi de mine? Nici măcar nu sunt în curtea noastră!", a răbufnit Justin.



Atunci, Kayla i-a spus că totul a fost o farsă pusă la cale de nişte prieteni...



"Te iubesc atât de mult! Iubitule, nu este niciun coiot... Nu a fost niciun coiot în casă, pe canapea... A fost Photoshop!", i-a scris aceasta.



"Te urăsc!", i-a răspuns Justin. Din fericire, bărbatul a înţeles gluma soţiei sale şi, ulterior, au postat toată conversaţia pe reţelele de socializare, unde a devenit virală.