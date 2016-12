I-a spus soţiei că vrea să o părăsească pentru o tânără de 23 de ani. Răspunsul ei e genial!

O poveste despre ce înseamnă să ai sentimentul că "iarbă e mai verde pe partea cealaltă."

Bărbatul nu era mulţumit de soţia lui, deoarece simţea că ea nu şi-a ţinut partea în ceea ce priveşte căsătoria şi nu s-a implicat îndeajuns de mult.

După 50 de ani de căsătorie, m-am uitat cu atenţie într-o zi la soţia mea şi am spus:



“Cu 50 de ani în urmă aveam o casă ieftină, o maşină uzată, dormeam pe o canapea extensibilă şi mă uităm la un televizor alb-negru. Cu toate acestea, tot am reuşit să cuceresc o tânăra sexy de 23 de ani.”



Astăzi am o avere de milioane, o maşină care valorează mii de dolari, un pat dublu imens şi un televizor scump. Dar acum mă duc la culcare cu o bătrână de 73 de ani. Aşa că i-am spus soţiei:



- Se pare că tu nu te-ai descurcat cu partea ta!

Soţia mea este o femeie foarte rezonabilă. Aşa că mi-a spus să caut o tânăra sexy de 23 de ani. În acelaşi timp, ea s-ar asigura că am încă o dată şansa să trăiesc într-o casă ieftină, să conduc o maşină uzată, să dorm pe o canapea şi să mă uită la un televizor alb-negru mic.



Răspunsul femeii a fost pe cât de simplu, pe atât de înţelept şi din care cu siguranţă avem ce învaţă. În viaţă trebuie să ştim să preţuim ce avem şi persoană care a fost alături de noi şi ne-a ajutat să evoluăm. Cei care nu ştiu sau uită să facă acest lucru, merită să piardă tot.

Sursa: kudika.ro