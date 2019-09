I-a scris o scrisoare soţiei, spunându-i că o va înşela. Răspunsul primit de la ea este incredibil

Nimanui nu ii place sa fie insealat, dar sa mai si fie anunatat inainte de a face acest lucru.

Pentru draga mea sotie,





Pentru draga mea sotie,









Trebuie sa iti dai seama ca ai 54 de ani si eu am unele nevoi pe care tu nu mi le mai poti satisface. In rest, sunt foarte fericit cu tine. Sper sa nu fii ranita sau sa te simti jignita cand vei afla acest lucru, insa in timp ce tu citesti aceasta scrisoare, eu voi fi la hotel cu secretara mea in varsta de 18 ani. Voi fi acasa pana la miezul noptii.



Cu drag,



Sotul tau.







Cand a ajuns tarziu acasa, el a gasit o scrisoare care il astepta pe masa:





Dragul meu sot,



Am primit scrisoarea ta si iti multumesc pentru sicneritatea cu care imi spui ca am 54 de ani. Cu acest prilej, iti amintesc ca si tu ai tot 54 de ani. Cand vei fi citit aceste randuri, voi fi la hotel cu Michael, unul dintre studentii mei. Este tanar, viril si la fel ca si secretara ta, are 18 ani.



Fiind un om de afaceri de succes, poti sa iti dai seama ca Michael, la 18 ani, are ceva mai mult succes sa ma tina treaza mai mult decat o tii tu pe secretara ta la 54 de ani. Asa ca nu ma astepta. Voi veni acasa maine dimineata, nu stiu exact ora.







Cu drag,



Sotia ta.