Și-a prins soția în pat cu un tânăr de 19 ani. Explicația femeii l-a lăsat fără vorbe

Un bărbat și-a prins soția în pat cu un tânăr de 19 ani. Soțul a ajuns mai devreme acasă și soția lui era în pat cu un tânăr atrăgător, fapt ce l-a enervat cumplit cu soț.

Bărbatul iritat a cerut de îndată explicații nevestei necredincioase. "Cum îndrăznești? Sunt tatăl copiilor tăi, vreau să divorțăm!"

Femeia a sărit imediat: stai puțin dragoste, am o explicație pentru ce vezi!

"Ei bine, am ajuns acasă și am întâlnit acest tânăr care mi-a cerut ajutor. Era afară, murdar și mi-a spus că nu mai mâncase de 3 zile. L-am adus acasă, i-am dat de mâncare, l-am lăsat să facă un duș și pentru hainele erau murdare și rupte, le-am aruncat și i-am dat blugii tăi pe care nu i-ai mai îmbrăcat de ani de zile. Lenjeria de corp de la aniversarea noastră când mi-ai spus că nu am gusturi, cămașa de la sora mea care ți-a facut-o cadou de Crăciun și nu ți-a plăcut și cizmele scumpe pe care nu le-ai mai încălțat.

El a fost atât de recunoscător și cu lacrimi în ochi s-a întors la mine și mi-a spus dacă mai sunt chestii pe care soțul meu nu le mai refuză."

Soțul a rămas fără cuvinte.