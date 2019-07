Și-a petrecut noaptea cu o fată. Dimineață, a scris un bilet și l-a lăsat sub colacul WC-ului

Un tanar american a ales o modalitate inedita de a se razbuna pe femeia cu care facuse amor, dupa ce a aflat ca aceasta avea un iubit.

Un tanar american, care a aflat ca femeia cu care tocmai facuse sex are un prieten, a ales o modalitate originala de razbunare.

Barbatul a scris rapid un bilet, adresat prietenului acesteia, pe care l-a lipit pe interiorul colacului WC-ului, sperand ca acolo fata nu il va gasi.

„Fata mi-a spus ca are un prieten abia in dimineata de dupa ce am facut sex. Imi pare rau ca ti-o zic asa, dar, daca as fi in locul tau, as vrea sa aflu. Scuze, frate”, a scris tanarul pe biletul lipit pe colacul de WC.

Apoi, tanarul a facut o fotografie mesajului si a postat-o pe Reddit. „Am aflat ca fata cu care m-am culcat are un prieten. Prin urmare, i-am lasat un bilet sub scaunul de toaleta, pe care sper ca ea nu il va observa”, a scris tanarul pe reteaua de socializare. Sursa: BZI.ro