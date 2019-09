Și-a negociat Dana Gîrbovan funcția de ministru? Un judecător din CSM vrea să facă lumină

Un judecător CSM cere sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru verificarea informaţiilor din presă potrivit cărora Dana Gîrbovan ar fi negociat cu Florin Iordache funcţia de ministru al Justiţiei.

Înaintea de discutarea cererii de retragere a demisiei formulate de Danei Gîrbovan, judecătorul Andrea Chiş a pus în discuţie în Secţia pentru Judecători a CSM dacă ar trebui sesizată Inspecţia Judiciară pentru a vedea dacă Gîrbovan a săvârşit o abatere disciplinară. În caz contrar, atunci să îi fie apărată reputaţia de judecător, scrie G4media.ro

Secția de judecători a decis ca cererea lui Chiș va fi rediscutată după ce va face propunerea și în scris.

Redăm câteva schimburi de replici din şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii:

Andrea Chiş, judecător CSM: Este o nominalizare politică, făcută de un guvern politic. Eu vă pun în discuţie ceea ce a spus Curtea Constituţională, nu ce spun eu. Vă cer două lucruri: să sesizăm Inspecţia Judiciară, pentru a se stabili dacă s-a săvârşit o abatere disciplinară, sau dimpotrivă să îi apere reputaţia. Cum poate un judecător, fie el şi altul decât doamna Gîrbovan, să îşi negocieze o funcţie politică?

Gabriela Baltag, judecător CSM: Sunt uimită de astfel de afirmaţii. Aveţi dumneavoastră această garanţie că doamna judecător are legături politice?

(…)

Andrea Chiş: Ca să fiu nominlizat trebuie să am o comunicare cu lumea politică? În ce măsură pot comunica, în ce măsură am voie. Nu e vorba aici doar de doamna Gîrbovan, ci de criterii obiective pentru ca alţi colegi să ştie în astfel de situaţii ce pot şi ce nu pot să facă. Dacă aș fi pe lista pentru alegeri, dar nu le as câștiga, nu aş fi in incompatibilitate, că nu am ajuns să ocup funcția, dar asta nu înseamnă că nu am făcut politică. Eu vreau ca noi, ca Secţie de Judecători, să setăm clar nişte criterii.



Bogdan Mateescu, judecător CSM: Independenţa justiţiei nu stă în acceptarea sau respingerea unui ministru, stă în separaţia puterilor în stat. Nu există om providenţial. Independenţa justiţiei nu stă în Dana Gîrbovan.