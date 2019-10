Și-a lăsat fiica să se prostitueze pentru a-i plăti operațiile estetice. Decizia șocantă a mamei

Aşa mamă, aşa fiică! Au cheltuit, împreună, peste 86.000 de dolari pe operaţii estetice. Fiica a început să lucreze de la 17 ani, pentru a le putea plăti. Aşa arată acum. Dacă te întrebi cum arătau înainte, materialul următor este cât se poate de grăitor!

Georgina Clarke, o femeie în vârstă de 38 de ani, şi fiica sa, Kayla Morris, de 20 de ani, au cheltuit peste 86.000 de dolari pe operaţii estetice, pentru a semăna cu idealul lor de frumuseţe, Katie Price.



Implanturi mamare, injecţii cu botox, implanturi de păr, măriri de buze şi remodelarea pomeţilor - sunt doar câteva din intervenţiile pe care cele două le-au făcut, de-a lungul timpului. În plus, au "ars" aproape 8.000 de dolari pe şedinţe de bronzat.







"Când Kayla mi-a spus că vrea să-şi pună implanturi cu silicon, m-am bucurat nespus. Îmi doream să fie genul ăsta de fată", a spus Georgiana.



La doar 17 ani, Kayla a început să lucreze într-un bar. Făcea striptease. Avea nevoie de bani pentru a-şi achita operaţiile estetice, avea să mărturisească aceasta, cu nonşalanţă, după câţiva ani. În plus, se angajase ca escortă pentru un bărbat generos, dar bătrân, care o plătea, săptămânal, cu 1.300 de dolari.



"Sunt atât de norocoasă să am o fiică atât de generoasă, încât să-mi plătească tratamentele. Nu mă deranjeză că are un "sponsor", chiar dacă este cu mult mai în vârstă decât ea, poate chiar şi decât mine! Nici măcar faptul că îşi dezgoleşte trupul pe bani, în faţa unor bărbaţi de "mâna a doua", nu-mi provoacă repulsie. Nu-mi pasă de nimic din toate astea. Şi ştiţi de ce? Pentru că noi trăim Visul!", a spus Georgina.



"Mama mea îmi este şi cea mai bună prietenă. Ador să o răsfăţ cu tratamente cosmetice şi operaţii estetice. Îmi place atât de mult cum arătăm acum!", a spus Kayla.



"Am început să vorbesc cu fiica mea încă de la vârsta de 11 ani despre operaţii estetice. Atunci, mi-a spus că ar vrea să-şi mărească sânii. Ţin minte că, din când în când, îi dădeam bani de buzunar pentru a-şi pune gene sau unghii false. În ziua în care a împlinit 14 ani, i-am făcut un cadou surpriză: extensii de păr. A fost extrem de încântată!", îşi aminteşte Georgina.



Atât mama, cât şi fiica sunt programate, în curând, pentru alte trei operaţii: implant mamar, implant fesier şi rinoplastii.



Se anunţă vremuri grele, însă, pentru cele două... Se pare că "sponsorul" Kaylei a fost prins de soţie călcând strâmb şi a întrerupt legătura cu aceasta. Fireşte, odată cu el, s-au dus şi banii!