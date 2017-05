Și-a făcut un selfie zilnic timp de 8 ani! Cum i s-a transformat corpul

Un tânăr de 20 de ani, din Montreal, Canada, este protagonistul unui experiment inedit pe care l-a început în urmă cu opt ani.

Hugo Cornellier și-a făcut o poză aproape în fiecare zi, timp de opt ani, pentru a observă apoi transformările prin care a trecut, într-un videoclip timelapse, scrie gandul.md.

Tânărul a povestit pe site-ul sau că s-a simțit inspirat când a văzut pe YouTube, în 2008, un proiect similar.

“Cand aveam 12 ani, tatăl meu mi-a arătat camera lui de fotografiat și am devenit interesat de clipurile timelapse. Am dat peste cineva care făcuse ceva similar și am vrut să încerc și eu. Am reușit să fac câte o poză aproape zilnic, evident, au existat și zile în care fie am uitat, fie nu am putut”, spune Hugo.



Canadianul susține că încă își face poze zilnic și își dorește să facă acest lucru până la bătrânețe: “Vreau să-mi documentez toată viață într-un astfel de clip”.