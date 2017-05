I-a luat fiului un câine.I-a trimis soţului o poză.Bărbatul, SPERIAT: "Fugiţi de acolo, nu e câine"

O femeie din Statele Unite a băgat spaima în soţul ei, după ce l-a anunţat că a cumpărat un animal de companie pentru fiul lor de 3 ani.

Kayla Eby i-a scris pe Facebook bărbatului ei că a adoptat un câine pentru a întregi familia lor. Omul a fost bucuros, mai ales că-şi dorea şi el aşa ceva. I-a cerut soţiei o poză, pentru a se lăuda şi colegilor de serviciu cu noul membru al casei. Femeia i-a trimis fotografia dorită, numai că soţul a încremenit. Animalul care stătea pe canapea, lângă fiul lor, nu era un câine, ci un coiot, adică un lup de preerie.

"Ai înnebunit? Acela nu e un câine, e un coiot. Nu poţi face diferenţa între ei? Vrei să ajung acasă şi să-mi găsesc familia mâncată de un coiot? Încearcă să-l dai imediat afară din casă!", i-a scris omul nevestei lui.

Femeia părea să nu înţeleagă ce spune partenerul ei. "E un animal sălbatic, vă poate ataca şi mânca. Scoate-l din casă", a insistat bărbatul.

Apoi, soţia s-a decis să-i spună adevărul: "Stai liniştit, nu e niciun coiot. Am glumit, am făcut totul în Photoshop. Nu am luat niciun animal. Am vrut să văd dacă observi diferenţa între un câine şi un coiot".

În sfârşit, bărbatul a putut răsufla liniştit.