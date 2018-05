I-a ars mâna propriului fiu pe aragaz şi susţine că era singurul lucru rămas de făcut. Motivul?

O mama din Florida se apara, dupa ce a fost arestata deoarece si-a agresat copilul. Femeia sustine ca era "singurul lucru ramas de facut".

Miriam Rebolledo, o mama in varsta de 29 de ani, a fost arestata pentru abuz deosebit de grav, dupa ce i-a ars copilului sau de 6 ani mana pe plita aragazului. Pedeapsa aplicata a venit dupa ce copilul ar fi lovit un coleg la scoala.



"Acuzata a sustinut ca nu a mai putut suporta si a fost nevoita sa foloseasca o masura extrema de pedeapsa, pentru a-l invata pe copil o lectie", conform unui raport al politiei.



Intr-un dialog cu presa, femeia a explicat contextul, sperand ca alti parinti vor intelege de ce modul in care ea a ales sa-si pedepseasca copilul e "justificabil", notează Baby Unica.



"Toata ziua la stiri vezi copii de 12-13-14 ani ce ajung sa intre cu arma in scoli, iar in tara asta e atat de usor sa pui mana pe o arma…", a explicat mama. In apararea sa, femeia a inceput sa povesteasca cum fiul sau trece printr-o faza de rebeliune atat de servera, incat a inceput sa omoare animale. Miriam sustine ca a incercat numeroase forme mai blande de pedeapsa, l-ar fi dus inclusiv la psiholog, insa nimic nu pare sa functioneze.



"Copilul meu a ajuns atat de rebel, incat a omorat deja un animal mic. E atat de usor sa puna mana pe o arma. Vreti ca fiul meu sa creasca si sa ajunga un bataus care se ia de alti copii? Si nu se ia doar de baieti, a agresat si fete. Nu vreau ca fiul meu sa ajunga genul de barbat care isi agreseaza sotia", a mai spus aceasta.