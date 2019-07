Huawei, în mijlocul unor noi scandaluri. A ajutat Coreea de Nord și a colectat date în Cehia

Huawei Technologies Co Ltd, compania chineză pusă pe lista neagră a SUA din cauza unor preocupări de securitate naţională, a ajutat în secret Coreea de Nord să creeze şi să întreţină o reţea comercială wireless, relatează luni Washington Post, citând surse şi documente interne, relatează Reuters.Gigantul chinez al telecomunicaţiilor a avut un parteneriat cu o companie chineză de stat, Panda International Information Technology Co Ltd., într-un număr de proiecte în Coreea de Nord cel puţin în perioada ultimilor opt ani, scrie Washington Post.



O astfel de decizie ridică întrebarea dacă Huawei, care a folosit tehnologie americană în componentele sale, a încălcat măsurile americane de control pentru exporturi pentru a-i furniza Coreei de Nord echipament, potrivit sursei citate.



SUA au plasat Huawei pe o listă neagră în luna mai, citând preocupări de securitate naţională. Mişcarea a făcut ca firmele americane să nu mai poată vinde componente şi piese către Huawei fără licenţe speciale, dar preşedintele Donald Trump a declarat luna trecută că firmele americane ar putea relua vânzările, într-o tentativă de a relansa convorbirile comerciale cu Beijingul.



Huawei nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Reuters, dar a precizat într-un comunicat către Washington Post că nu are o "prezenţă de afaceri" în Coreea de Nord. Panda Group nu a putut fi contactat, precizează Reuters.



Departamentul pentru comerţ, care nu a comentat nici el informaţia, a investigat posibile legături între Huawei şi Coreea de Nord din 2016, dar nu a făcut public nicio legătură între cele două, scrie Washington Post.



Huawei şi Panda şi-au părăsit birourile din Phenian în prima jumătate a lui 2016, mai relatează ziarul.