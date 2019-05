Cetăţenii Uniunii Europene consumă 20% din resursele naturale ale planetei, deşi reprezintă doar 7% din populaţia lumii.

Un raport al World Wide Fund for Nature arată că, dacă toată lumea ar avea acelaşi stil de viaţă ca cetăţenii europeni, am epuizat deja toate resursele pe care Pâmântul le poate genera într-un an astăzi, 10 mai.

Veşti sumbre despre hrana care mai este la dispoziţia pământenilor, pe TABU.RO