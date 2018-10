Hoţul de bijuterii de pe aeroportul Timişoara este poliţist italian

O aeronavă cu destinația Roma a fost reținută la sol, după ce a fost semnalată dispariția unor bijuterii. Un polițist italian a fost implicat într-un furt pe aeroportul din Timișoara, scrie realitateadetimis.net.

Incidentul a avut loc la Aeroportul Internațional “Traian Vuia” din Timișoara, unde o femeie se pregătea sa se îmbarce în avionul către Roma.

La controlul antitero aceasta si-a pus bijuteriile in tavita ce urma sa treaca prin dispozitivele de securitate. Dupa control, femeia s-a indreptat catre poarta de imbarcare, moment in care a observat ca ii lipsesc cateva inele și brățări. A renuntat sa mai urce in avion si a mers cu lucratorii SRI si politistii de la Transporturi sa arunce o privire pe imaginile de pe camerele de supraveghere. Astfel a descoperit exact ce se intamplate.

Un barbat ce urma sa urce in aceeasi aeronava venea la controlul antitero in spatele femeii. Omul a profitat de neatentie doamnei din fata sa, a bagat mana in tavita cu bijuterii si a luat cateva pe care le-a bagat in buzunar. Dupa aceasta fapta si-a luat lucrurile proprii si a plecat linistit catre avion.

Din nefericire pentru hot fapta sa a fost descoperita la timp. Avionul incepuse manevrele de decolare, insa politistii au luat legatura cu pilotii si au oprit decolarea.

Barbatul a fost coborat din avion, a fost preluat de politisti si dus la audieri, in timp ce avionul a plecat in cele din urma spre Roma, dar cu o intarziere de aproape o jumatate de ora.

Barbatul a fost audiat de politistii de Frontiera, iar bijuteriile aveau sa fie gasite asupra lui. Surpriza, insa, cand a fost legitimat. Ofiterii romani aveau sa afle ca hotul este carabiner in Italia si venise intr-o scurta vacanta la Timisoara.

I-a fost intocmit dosare penal pentru furt si va fi cercetat in stare de libertate. Politistul italian va pleca maine spre Roma, iar ancheta continua.