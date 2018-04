Horsocopul decepţiilor. Zodiile care se vor despărţi în 2018

Daca pentru unii viata sentimentala infloreste si pot sta linistiti din punctul asta de vedere, pentru altii iubirea pare sa fie inselatoare, toxica si aducatoare de tristete. Sunt zodii care se despart in 2018.

Vezi daca te afli pe lista neagra cu zodii care se despart in 2018 si ia in considerare ca exista si solutii care pot preveni un deznodamant nefericit. De asemenea, astrologul spune ca pentru anumiti nativi despartirile pot fi de bun augur, acolo unde rutina si nepotrivirea s-au instalat deja in relatia ta.



Sagetator



In acest an, dragostea este un subiect sensibil pentru nativii in zodia Sagetator. Din punct de vedere sentimental, anul 2018 va fi extrem de intens, din cauza lui Saturn, care se afla in Casa Relatiilor. Asta inseamna ca relatiile de lunga durata, in special casniciile pot avea de suferit. In unele situatii, divortul este singura solutie, iar majoritatea celor nascuti in zodia Sagetator vor avea parte de o multime de dispute in cuplu.



Citeşte continuarea AICI.