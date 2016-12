Horoscopul dragostei 2017. 2 zodii au noroc în toate, iar una e ghinionista zodiacului

Iata ce iti rezerva astrele pentru anul 2017. Doua zodii au noroc in toate si una este ghinionista zodiacului.

Berbec

Berbecii vor avea un an 2017 plin de iubire. Daca esti deja „cuplat”, relatia va cunoaste imbunatatiri semnificative. Iti va fi mai usor sa-ti exprimi sentimentele si te vei simti mai conectat cu partenerul de cuplu. Un an propice pentru conceperea unui copil.

Viata amoroasa este destul de condimentata, inclusiv pentru femeile si barbatii singuri din zodia Berbec. Usurinta cu care iti exprimi sentimentele te face mai atragator in fata persoanelor de sex opus.

Taur

Daca iti cauti jumatatea, acesta este anul tau. Dragostea va domina anul 2017 si pentru Tauri. Pentru asta este recomandat sa mergi in locurile in care poti intalni persoane cu care sa imparti aceleasi pasiuni: cluburi, cursuri, ateliere.

Daca esti intr-o relatie, este timpul sa o iei mai in serios din punct de vedere sexual. Poti ajunge intr-o noua etapa cu partenerul de cuplu sau poate va doriti sa schimbati ceva. Un an propice pentru largirea familiei.

Gemeni

Asteapta-te la imbunatatiri semnificative ale relatiei de cuplu. Este o perioada propice sa-ti arati sentimentele. Relatia amoroasa va fi mai condimentata si nu este exclusa o sarcina.

Daca esti singur, nu-ti cauta jumatatea in randul prietenilor apropiati. S-ar putea sa nu iti mai poti recupera prietenia in eventualitatea unui esec amoros. Iesi din zona de confort si cauta oameni noi. Este un an propice pentru a incerca lucruri noi, care nu fac parte din rutina ta de zi cu zi. Mai mult aici