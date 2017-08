Horoscopul toamnei. 3 zodii cu noroc fantastic! Întorc BANII cu lopata, totul le merge din plin!

Toamna lui 2017 vine cu vesti excelente pentru 3 dintre nativi. Este sezonul lor, perioada din an in care vor avea parte de mult noroc. Sunt avantajati pe toate planurile, atat in cel financiar, cat si in dragoste.

Iata care sunt zodiile cu cel mai mare noroc toamna aceasta:



Balanta



Iti va fi usor in urmatoarele trei luni sa rezolvi orice problema ce tine de latura senzorial-emotionala sau de comunicarea cu partenerul de viata. Totul merge bine, dar mai ales in plan financiar vei reusi sa atingi cu foarte mare usurinta succesul. Te bucuri de o viata sociala activa, ceea ce lasa loc pentru noi colaborari si proiecte care iti aduc castiguri suplimentare, dar si anumite beneficii. Nu iti va lipsi nimic.



Berbec



Romantismul e la cote inalte toamna aceasta. Incearca sa faci cat mai multe lucruri impreuna cu partenerul, sa va diversificati cat mai mult relatia si lucrurile vor merge perfect. Flexibilitatea la un nivel spiritual si senzual va poate aduce fericire si momente speciale in dragoste. Toate problemele din trecut isi gasesc acum cu usurinta solutia si vei reusi sa iti castigi din nou echilibrul. Banii vin din toate partile, iar posibili colaboratori te contacteaza non-stop, astfel ca sporesc si mai tare sansele de castig.



Rac



Chiar daca de fel nu esti prea norocoasa, toamna lui 2017 schimba foaia. Ai parte de multa apreciere din parte apropiatilor, dar si a superiorilor. Tonusul emotional inalt se va resimti si pe plan profesional, unde eficacitatea ta va fi evidenta prin intermediul initiativelor si al ideilor ingenioase. E posibil chiar sa primesti o oferta banoasa. Dragostea va face parte in mod firesc din peisaj, iar sentimentul de implinire va veni si el la pachet, scrie ele.ro.