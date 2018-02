Horoscopul secret al Atlantidei: Acesta este, de fapt, adevăratul zodiac. Află ce zodie eşti!

Se stiu foarte putine lucruri despre Imperiul pierdut al Atlantidei si multi oameni de stiinta sunt de parere ca acesta, de fapt, nici nu a existat cu adevarat. Altii il plaseaza undeva in Mediterana dau in Anzi.

Pentru ca exista pareri atat de diferite despre veridicitatea acestui teritoriu, cu atat mai putin se poate ajunge la un consens in ceea ce priveste sistemul astrologic. Se speculeaza, pe de-o parte, ca atlantii foloseau sistemul pe care il cunoastem acum, cu 12 semne zodiacale.

Pe de cealalta parte, multi sunt de parere ca zodiacul din Atlantida are 5 zodii. Acestea corespund zilelor de nastere in insa doua dintre ele, cu insusiri magice, marcheaza in primul rand destinele oamenilor nascuti de solstitiu si echinoctiu.

Unul dintre principiile acestui sistem este ca fiecare insumare a trasaturilor umane este reflectata intr-o anumita pozitie utila in societate si nu este axat asupra ghicirii viitorului.

Imparateasa

Ziua nasterii: 1,2,3,4,5,6 si Solstitii (21 iunie, 22 decembrie)

Imparateasa este prima dintre cele doua zodii cu insusiri deasupra firii omenesti. Sub semnul acesteia se nasc oameni cu capacitati psihice si extrasenzoriale greu de imaginat. De multe ori, cei care poseda astfel de calitati nu sunt pe deplin constienti de potentialul imens al acestora. Sunt persoane care au trecut prin multe vieti anterioare si poseda un spirit batran.

Intuitia acestor oameni functioneaza foarte puternic, inca din copilarie si pot presimti evenimente inainte sa se intample. De multe ori, viseaza imagini si fete in aparenta cunoscute dar pe care in viata de zi cu zi nu le-au intalnit niciodata.

Se crede ca acestea sunt reminescente din vietile anterioare. Chiar si in cea mai putin potenta forma, astfel de trasaturi se fac simtite prin gesturi banale ca de exemplu, isi pun umbrele in geanta intuitiv, chiar daca ziua pare senina sau se orienteaza foarte bine in spatiu, chiar daca este prima data cand calca intr-un anumit loc.

Preoteasa

Ziua nasterii: 7, 8, 9 10, 11, 12 si Echinoctii (20, 21 martie; 22, 23 decembrie)

Cei nascuti sub semnul Preotesei sunt la fel de daruiti ca oamenii nascuti sub protectia Imparatesei. Nativii care au venit pe lume in aceste zile speciale sunt oameni cu caractere foarte bine conturate si stiu sa se impuna.

Totusi, nu sunt genul de persoane care sa faca acest lucru cu forta, cu atat mai mult cu cat sunt daruiti cu un talent special: persoanele nascute sub acest semn sunt empati foarte puternici.

Ei pot simti sentimentele celorlalti si se pot pune foarte usor in pielea oamenilor din jur. Au o perceptie fenomenala nu doar asupra emotiilor celor din jur ci, uneori, si asupra gandurilor. Este foarte important sa invete de mici sa isi gestioneze acest talent si sa nu faca abuz de el. Darul lor de a „citi” atat de clar sentimentele altora poate fi o sabie cu doua taisuri.

Desigur ca il pot folosi pentru a-i intelege pe ceilalti si pot sjunge psihologi extraordinari. Pe de cealalta parte, este o poarta deschisa catre manipulare si constrangere.

Legiuitor

Ziua nasterii: 13, 14, 15, 16, 17, 18

Asa cum le spune si numele, Legiutorii sunt carcacterizati de un acut simt al dreptatii si al responsabilitatii morale. Nu vor accepta ca cineva sa ii desconsidere sau sa nu le respecte munca si in copilarie pot da dovada de foarte multa incapatanare.

Pot avea infatisari aspre si sunt persoane dintr-o bucata. Rareori se intampla ca acesti oameni sa vada viata si altfel decat in alb si negru. Pentru ei, binele si raul sunt zone foarte clar definite si nu exista o cale de mijloc.

Injustitia este cel mai rau lucru care i se poate intampla unui om iar cei nascuti sub semnul Legiuitorului vor face tot ce le sta in putere pentru a indrepta astfel de neajunsuri, atunci cand se lovesc de ele.

Razboinic

Ziua nasterii: 19, 20, 21, 22, 23, 24

In mod evident, sub semnul Razboinicului se nasc acei oameni foarte siguri pe ei si care isi vor construi singuri drumul in viata. Nu se asteapta la niciun ajutor din partea nimanui si ii pot banui pe ceilalti de intentii ascunse, chiar daca nu este cazul.

Au principii foarte bine inradacinate inca din copilarie si nu se vor abate de la acestea. Foarte rar se intampla sa faca in viata compromisuri si daca ceva nu iese asa cum se asteptau, nu vor cauta vinovati in exterior si nici nu isi vor plange de mila. Atunci cand viata incearca sa ii doboare, Razboinicii vor cauta solutii si se vor ridica de fiecare data.

In dragoste sunt extrem de pretentiosi si nu isi pierd niciodata capul in fata unui chip frumos. Mai mult de atat, nu isi vor pierde timpul cu aventuri si isi vor concentra eforturile doar asupra unui partener care se va ridica la inaltimea standardelor acestor oameni.

Navigator

Ziua nasterii: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Trebuie mentionat ca, inainte de orice, atlantii formau, cel putin in teorie, o societate dezvoltata tehnologic, ce-i drept, insa bazata pe puterea maritima. Tocmai de aceea, Navigatorul este una dintre cele mai complexe semne zodiacale.

Navigatorii sunt deschizatori de drumuri. Au minti ascutite si personalitati pline de originalitate. Nu le este teama sa mearga pe drumuri neexplorate si, in lumea moderna, acest lucru se transpune prin faptul ca ei gasesc intotdeauna solutii alternative in cadrul situatiilor extrem de dificile.

De asemenea, Navigatorii au o imaginatie bogata si viseaza din cand in cand cu ochii deschisi dar asta nu inseamna ca isi pierd vreodata din vedere scopurile. Stiu intotdeauna ce isi doresc de la viata si dispun de resursele interioare necesare pentru a-si atinge tintele, indiferent cat de sus plasate sunt acestea.

Cu siguranta vor fi nevoiti sa faca sacrificii destul de mari pe parcurs insa ei stiu ca maretia are un pret si cei mai multi dintre Navigatori sunt dispusi sa il plateasca.

Sursa: horoscop.kudika.ro