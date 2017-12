Horoscopul politicienilor! Anul 2018 îi va pune la grea încercare pe președinte și pe Liviu Dragnea

Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit la emisiunea Talk News, moderată de Denise Rifai, despre cum vor fi influențați politicienii României în anul 2018 și dacă vor fi schimbări majore pe scena politică.

Astrologul a trecut în revistă principalele influențe astrologice în 2018, pentru Liviu Dragnea, Klaus Iohannis, Gabriela Firea și premierul Mihai Tudose.

An 2018 dificil pentru Liviu Dragnea

"Liviu Dragnea este scorpion cu treapta de reîncarnare 1, adică este omul care învață să își folosească instinctele. Planeta Marte răstoarnă foarte multe lucruri în 2018.

Prima fază de scandență este între 25 iulie și 13 august 2018, un prim punct de pierdere, însă marele eveniment va fi în ianuarie 2021, chiar după următoarele alegeri parlamentare. Ce înseamnă acest lucru? Noi suntem legați de societate, de bunuri materiale, iar legăturile se rup.", spune Cristina Demetrescu.

Klaus Iohannis ar putea lua decizii care să ne coste totul

"Klaus Iohannis este în zodia Gemeni și sunt 3 momente în 2018. Este un saturn în luna ianuarie, o lună cu probleme, se pot lua decizii care ne pot costa totul. Saturn în Capricorn definește și profesorul dar și politicianul, ce are capacitatea să facă schimbări. Iohannis are Jupiter pe cariera lui. Este un an de cotitură. Ieșim dintr-un 2017, în care președintele a avut planete în spate, de șantaj, teamă. Trebuie să cântărească atent la ce decizii va lua", a spus astrologul.

Premierul Tudose ar putea să nu mai fie de acord cu anumite politici ale PSD-ului, crede astrologul Demetrescu!

Premierul Mihai Tudose este în zodia Pești. Este o zodie de sacrificiu. Premierul este acolo în funcție, atât cât se dorește să fie acolo. Zodia Pești ține la tăvăleală. Peștele nu știe să spună NU. Este greu să îți exprimi personalitatea în politica românească. Premierul fuge de autoritate și încearcă mai multă independență. Este posibil ca în 2018 să nu mai fie de acord cu niște politici și nu vorbim despre el ca membru al Guvernului, ci al PSD-ului, de unde a fost recrutat.

Gabriela Firea va fi greu încercată în 2018

Primarul Gabriela Firea este rac, cu nivel de reîncarnare 4. Are Luna în leu, Mercur în leu, zodie fixă fără negocieri, și Marte în leu. Am văzut deja 2 episoade care mă pun pe gânduri. Este rac, dar are karma negativă în rac. Destinul ei este despre depășirea emoțiilor. Nu facem schimbări emoționale. Destinul intră în 2018 pe treapta cea mai înaltă, dar în același timp Saturn coboară și începe să devină greu să țină un echilibru între carieră și familie. Doamna Udrea a început să piardă după ce a candidat la prezidențiale.

