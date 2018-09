Horoscopul laşilor. Câtă încredere ai în tine, în funcţie de zodia ta

Eşti încrezătoare, nesigură sau te situezi undeva între? Zodia ta te poate ajuta să te cunoşti mai bine!

Berbec



Berbecul ştie că este incredibil şi când îi spui asta va fi de acord cu tine.



E încrezător, energic şi aventuros, dar mai ales emană energie pozitivă şi îi face pe cei din jurul lui să se simtă brusc mai bine. Are o siguranţă ieşită din comun că va putea să atragă şi să câştige pe oricine de partea lui.



Taur



Taurul are încredere în stilul şi gustul lui.



El ştie ce să facă pentru a arăta bine atât el, cât şi casa lui. Nu poţi face un Taur să se răzgândească, deci are destul de multă încredere în faptul că va câştiga orice bătălie. Cu toate acestea, încrederea lui poate ascunde o nesiguranţă profundă, dar de obicei e atât de adânc îngropată încât nimeni nu o poate vedea.



