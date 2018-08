Horoscopul iubirii septembrie 2018. Ce-ți aduce în amor

Horoscopul iubirii septembrie 2018. Luna august a fost un adevarat roller coaster, cu o multime de planete retrograde, eclipse si alte evenimente astrale. Septembrie 2018 aduce un nou inceput, aduce mister si entuziasm.

Suntem in Zodia Fecioarei, iar patronul zodiei – Mercur – este, in sfarsit, in miscare directa. Esti pregatit sa iei totul de unde a ramas sau vrei un alt inceput?

Horoscopul iubirii septembrie 2018. BERBEC

Ai nevoie de intimitate

Te simti din nou tu insuti. Esti incantator, dornic sa iti arati angajamentul fata de partenerul de cuplu. Tanjesti dupa mai multe momente de intimitate.

Daca esti singur, nu este exclus ca, pana la finalul lunii sa incepi o noua poveste de iubire. De data aceasta mai durabila decat precedentele. Ai toate "armele" la dispozitie, de la puterea de seductie la dorinta de a nu mai fi singur.

Incepand din 9 septembrie, planeta iubirii intra in Scorpion, ceea de aduce o abundenta de momente erotice.

Horoscopul iubirii septembrie 2018. TAUR

Pregatit pentru o relatie serioasa

Electricul Uranus este retrograd in zodia ta. Ceva special este gata sa se intample. Incepand din 9 septembrie, cand Venus, planeta iubirii intra in Scorpion, trecutul este lasat in urma, iar vechile obiceiuri sunt uitate. Esti pregatit pentru ceea ce urmeaza?

Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, pot aparea momente de deconectare temporara. Tot ce trebuie sa faci este sa iti dai silinta sa nu va distantati prea mult. Totusi, NU exagera si sa iti sufoci partenerul. Exagerarile nu sunt bune in nicio directie.

Nu vei duce lipsa de experimente erotice in luna septembrie.

Horoscopul iubirii septembrie 2018. GEMENI

O relatie cu tine insuti

Daca pana acum Venus s-a aflat in casa a cincea a creativitatii si romatnismului, odata cu mutarea in Scorpion planeta va trece in casa a sasea a rutinei. Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca trebuie sa incepi sa te organizezi mai mult. Acum este timpul perfect sa-ti faci planuri.

Mersul direct al lui Mercur iti va condimenta putin viata amoroasa, mai ales daca esti singur. Cineva din anturajul tau iti face ochi dulci. Fii atent la semnalele pe care ti le transmite.

Ai cale libera in amor. Trebuie doar sa fii mai increzator in fortele proprii. Nu poti cere altcuiva sa te iubeasca daca tu insuti nu o faci.

