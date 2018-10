Horoscopul finalului de an. Care sunt ultimele provocări pentru zodii, în 2018

Mai sunt mai putin de 3 luni si anul 2018 se incheie. Desi mult a fost, putin a ramas, aceste ultime luni ne vor aduce experiente, impliniri, provocari fiecaruia, atat in functie de cum si-a asternut fiecare tot anul, cat si in functie de cum ne influenteaza si predispun miscarile astrale ale finalului de an. Astrele nu definesc 100% traiectul vietii noastre.

Ele predispun si ne ofera o energie specifica fiecarui tranzit. Fiecare tranzit poate lucra in favoarea noastra, daca alegem sa urmarim ce aduce si sa ne aliniem cu acea energie, in loc sa actionam in opozitie cu ea. Horoscopul zilnic prezinta mereu care este energia dominanta a zilei; tinand cont de ea, ne directionam viata inspre bine!



Anul 2018 a fost un an cu PROVOCARI si cu SCHIMBARI. Desi unii dintre noi simtim ca lucrurile se mai potolesc acum, dupa un sezon cu 7 astre retrograde, Luni pline sangerii, si multe alte aspecte astrale speciale si specifice acestui an de mare impact pentru toti, pentru altii evenimentele nu sunt terminate.



BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Contextul astral al ultimelor luni din 2018 te va impinge sa fii mai puternic si mai bun in tot ceea ce esti. Esti calauzit in mult mai multe feluri decat realizezi. Toate acele planuri pe care le-ai tinut deoparte de la materializare, de la a merge mai departe cu ele, se vor finaliza in sfarsit si vor aduce rezultate excelente. Implineste-ti dorintele si continua sa iti mentii ritmul de a merge tot inainte. Aceste ultime luni vor fi printre cele mai bune pe care le-ai avut din tot anul 2018.



TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Aceste ultime luni din 2018 iti vor aduce la inaintare multa vindecare pentru tine, emotionala, mentala sau fizica, acolo unde ai nevoie. Vei reusi sa iesi in afara zonei de pilot automat in care faci multe actiuni fara sa ai pic de placere pentru ele. Fara sa iti reprezinte adevaratele alegeri ale inimii si vei intra intr-o etapa vietii in care ai puterea si claritatea sa faci mult mai mult din ceea ce iti aduce bucurie cu adevarat. Indiferent cat de diferite sunt aceste actiuni fata de cele dinainte. Iti vei petrece mai mult timp focusandu-te pe oamenii la care tii cu adevarat si mai putin timp stresandu-te de lucrurile marunte.



Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro.