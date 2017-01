Horoscopul dragostei. Ce planetă îţi guvernează viaţa sentimentală în 2017

Tot anul 2017 este un an excelent pentru a stabili relatii de lunga durata si pentru casatorie. Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte.

Jupiter, planeta norocului si a abundentei, tranziteaza zodia Balantei in acest an. Nu doar nativii din zodia Balantei, ci nativii din fiecare zodie vor fi norocosi in dragoste in 2017, deoarece tranzitul lui Jupiter afecteaza pozitiv sectorul casatoriei, aducand un val de logodne, cereri in casatorie, nunti si celebrari ale iubirii in diverse forme. Valentine’s Day si Dragobete in 2017 vor fi mai speciale decat in alti ani.



Pozitia lui Venus, planeta dragostei, va fi in zodia Taur la inceputul verii si va favoriza weekend-urile romantice. Planificati-va iesiri la iarba verde si excursii de un weekend in strainatate, impreuna cu persoana iubita, cu prietenii sau fara, si veti da un start bun lunilor de vara.



Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte:



Berbec



Mercur este planeta care iti guverneaza viata sentimentala in anul 2017. Lunile care vin favorizeaza schimbari care vor duce la o relatie de cuplu de lunga durata, plina de armonie si intelegere. Comunicarea este foarte importanta in acest an, spune ce ai pe suflet si asculta-ti perechea. Spre sfarsitul anului, vei cadea de acord cu persoana iubita asupra modului in care ar trebui sa va petreceti timpul impreuna.



Taur



Jupiter este planeta care iti guverneaza viata sentimentala in anul 2017. In primavara vei reusi sa treci peste o trauma sufleteasca mai veche si iti vei deschide din nou sufletul in fata iubirii. Pe parcursul verii vei reusi sa stabilesti o relatie de cuplu care iti implineste nevoile sufletesti si iti satisface si dorintele carnale. Vei avea parte de intelegere in cuplu si casatoria este favorizata in acest an.



