Horoscopul defectelor. Trăsăturile care îţi vor guverna destinul până la sfârşitul vieţii

Caracterul uman poate fi influentat de pozitia astrelor la momentul nasterii. Anumite trasaturi sunt predestinate pentru fiecare zodie si iti vor guverna destinul pana la sfarsitul vietii.

Berbec



Berbec - Defect: impulsivitate



Oamenii nascuti in zodia Berbecului sunt pasionali si temerari, insa rareori au o motivatie serioasa. Din aceasta cauza, desi isi fac multe planuri si au idei marete, pe care nu le pun intotdeauna in practica. Suporta foarte greu singuratatea si de aceea au o anumita dependena fata de oameni. Isi vor gasi destul de greu sufletul pereche pentru ca isi schima foarte des partenerii. Nu sunt foarte fideli si vor avea de pierdut din aceasta cauza.



Taur



Taur - Defect: conservatorism



Cel mai mare atu al Taurilor este aparitia fizica. Aceasta este foarte bine ingrijita si lasa o prima impresie foarte buna. In ciuda faptului ca par foarte realisti si bine ancorati in realitate, Taurii nu vor straluci. Nu sunt manati de dorinte puternice si nici nu viseaza la scopuri marete. Le plac lucrurile simple, usor de inteles, clasice si chiar conservatoare.



Gemeni



Gemeni - Defect: ipocrizie



Cei nascuti in Gemeni au firi duale si cu greu se pot abtine de la barfa. Socializeaza foarte usor cu oamenii, insa au obiceiul sa spuna foarte rar ceea ce gandesc. La ei totul tine de interesul pe care il prezinta o anumita situatie sau de beneficiile pe care le pot obtine de la ceilalti. Muncesc foarte mult insa daca nu vor sti sa isi tina gura in frau, vor avea numeroase neplaceri. Colegii lor ii vor evita pe cat posibil si nu vor avea incredere in Gemeni.



Citeste continuarea pe kudika.ro.