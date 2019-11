Horoscopul defectelor: Latura negativă a zodiilor

Horoscop: Care este latura negativa a zodiilor?

Horoscop: Berbec. Prea multe instincte

Berbecii sunt oameni de actiune, instinctivi si mereu tineri. Sunt energici si au sufletul plin de bucuria de a trai. Dar pot fi si intoleranti, impulsivi si foarte sensibili. Sunt copiii teribili ai zodiacului, adesea aroganti, nechibzuiti si foarte posesivi.

Ego-ul lor nu suporta nicio zgarietura, nicio lovitura, cu riscul de a-i pierde pe cei din jur. Ei stiu totul si, cand nu le convine ceva, coarnele lor lovesc adanc, scrie libertatea.ro.

Horoscop: Taur. Zgarcita cu sentimentele

Zodia Taurului inseamna stabilitate si prosperitate. Este un semn strans legat de pamant, cu scopuri bine definite si foarte hotarat.

Caracteristica lui principala este increderea in fortele proprii, care este laudabila, dar are si o latura intunecata.

Taurul poate fi inchis in sine, zgarcit cu sentimentele sale si cu ceilalti, chiar si cu persoanele pe care le iubeste. Totodata este banuitor si circumspect si greu ii intri in voie.

Horoscop: Gemeni. Rateaza esentialul

Se spune despre Gemeni ca sunt copiii rasfatati ai zodiacului si pe buna dreptate. Au multe calitati, dar si defecte din cauza carora pierd increderea celor din jur.

Nativii Gemeni sunt inzestrati cu spirit vesel si cu o minte ascutita. Le place sa vorbeasca mult si repede, iti ofera tot felul de amanunte, dar foarte rar esentialul.

Sunt imprastiati, pierde adesea ocaziile bune in viata si nu actioneaza la timp.

Horoscop: Rac. Cam ipohondra

Racii se ascund in spatele unei carapace dure, isi protejeaza cu mare atentie secretele, sentimentele si gandurile.

In realitate, sunt persoane foarte sensibile si destul de putin rezistente la durerile sufletesti.

Multi dintre ei sunt ipohondrii si sunt mereu tristi, preocupati si carcotasi, ca le fac viata celor din jur un calvar. Cand trebuie sa ia o decizie, isi fac atat de multe griji, ca mai bine lasa totul balta!

Horoscop: Leu. Prea superficiala

Leul este semnul regal, sinonim cu exuberanta, conducerea, cucerirea. Nativii din zodia Leului se pot lauda, inainte de toate, ca sunt curajosi si cinstiti.

Dar au cateva defecte foarte greu de tolerat. Au in mod constant nevoie de atentia celorlalti si se lauda cu orice, chiar daca nu au realizat nimic deosebit.

Pot trai intr-o lume superficiala, in care conteaza doar banul si pot cadea prada viciilor marunte precum alcoolul sau jocurile de noroc.

Horoscop: Fecioara. Fixista!

Firi serioase si analitice, Fecioarele sunt in general apreciate, dar fiecare are cate un defect greu de inghitit. Prea le place sa puna totul sub semnul intrebarii.

Nativii zodiei despica firul in patru, cauta explicatiile cele mai complexe pentru cel mai simplu lucru si semnificatii ascunse atunci cand nu exista.

Au tendinta sa ramana blocati pe o idee si nu mai vad solutiile care ii ajuta sa evolueze. Iar cel mai grav este ca nu pot ierta si nu pot merge mai departe!

Horoscop: Balanta. Oscileaza prea mult!

Este singura zodie fara suflet, celelalte fiind toate reprezentate prin fiinte sau animale. De aceea, persoanele nascute sub zodia Balantei se presupune ca sunt obiective si impartiale.

Balantele sunt cei mai buni judecatori si diplomati, dar firea lor oscileaza intre lumina si intuneric.

Uneori sunt vanitoase si se cred prea destepte. Le place sa ii manipuleze pe cei din jur si fac totul doar in interesul lor.

Horoscop: Scorpion. Cea mai dificila

Nativii Scorpion sunt caractere puternice, echilibrate, dar au o anumita tendinta spre izolare si pasivitate.

Nu intamplator Scorpionul este considerata cea mai complexa si dificila zodie. Nativii ei pot fi fermecatori, dar pot fi si ticalosi fara scrupule.

Sunt fini psihologi, sunt inteligenti si creativi, dar isi folosesc aceste calitati nu doar pentru fapte bune, ci si pentru planurile lor de razbunare.

Natura lor competitiva ii face sa intepe fara mila.

Horoscop: Sagetator. Gafeaza des!

Sagetatorii sunt firile cele mai independente ale zodiacului, in sensul de libertine si rebele. Le place aventura si nu de putine ori risca sa piarda totul pentru o clipa de distractie.

Nu dau socoteala nimanui si sunt in stare sa recurga la tot felul de viclesuguri pentru a-si mentine independenta.

Au o personalitate magnetica, dar, din cauza lipsei de tact, fac o multime de gafe si se indeparteaza de oamenii care ii apreciaza.

Horoscop: Capricorn. Prea critica

Nativii acestei zodii vad mereu partea goala a paharului si, daca ii prinzi intr-o zi proasta, nimic nu ii mai scoate din pesimismul lor. Cu siguranta, au si o latura intunecata.

Tot timpul au ceva de comentat si devin obositori. Iar cand le propui ceva nou, mai intai incearca sa iti critice ideile si sa te demoralizeze, abia apoi se gandesc ca s-ar putea sa ai dreptate.

Si mai au o hiba pe care multi o descopera tarziu: Capricornii sunt atat de preocupati de ei, ca nu mai au timp de altii!

Horoscop: Varsator. Contradictorie

Nativii din zodia Varsatorului sunt firi neobisnuite si greu de inteles. Atitudinea lor se poate schimba de la o zi la alta, dar nu acesta ar fi cel mai neplacut aspect al portretului lor, ci tendinta de a lua mereu decizii gresite.

Se spune ca energia zodiei lor este formata din forte contradictorii. De aceea si sunt atat de imprevizibili. Pe de alta parte, sunt cheltuitori si se lasa prea repede cuceriti de lucrurile superficiale.

Horoscop: Pesti. Profitoare

Cand le merge rau, Pestii fac din tantar armasar si se supara pe toata lumea. Nu le trece usor si nu prea iarta pe nimeni, daca i-a jignit cineva.

In general, sunt persoane placute, cu multe calitati, dar au o sensibilitate exacerbata. Si nici nu sunt chiar atat de altruisti cum ii prezinta zodiacul.

De cele mai multe ori, actioneaza doar in interesul propriu si nu se implica sa ajute pe nimeni, daca nu au si ei ceva de castigat.