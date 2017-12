FOTO EXPLICATIE: Horoscopul banilor şi iubirii 2018. Două zodii sunt zguduite puternic. Se schimbă destine, dezastre

Anul 2018 va fi marcat de două aspecte importante. Retrogradarea lui Marte, planeta acţiunii, în Capricorn şi Vărsător, în perioada 29 iunie – 28 august. Asta înseamnă că toate planurile referitoare la schimbarea statutului vor fi remixate. Tot ceea ce credem noi despre o anumită funcţie, o autoritate va căpăta noi valenţe vara viitoare.

Al doilea aspect marcant va fi retrogradarea planetei Venus, în Balanţă şi Scorpion, între 5 octombrie şi 16 noiembrie. Când Venus retrogradează, dragostea durează trei luni. Vă recomand să nu intraţi în nicio relaţie serioasă la finalul anului viitor. Puteţi trăi pasiunea foarte intensă şi vă puteţi face o mulţime de aşteptări. Însă degeaba.



Jupiter va tranzita felia Scorpionului până în noiembrie şi va impulsiona toate domeniile care sunt legate de sex, banii altora, moşteniri, secrete şi planuri de manipulare.



Saturn, planeta profesor va tranzita semnul Capricornului încă de la finalul lui 2017. Ceea ce înseamnă că fiecare dintre noi îşi va reevalua cu răspundere reuşitele, dacă a construit autentic şi solid totul în viaţă, scrie kudika.ro.



Uranus, planeta rebelă, va intra pentru scurt timp în Taur şi va zgudui activitatea financiară. Banii se vor face altfel şi se vor duce către noi iniţiative.



Berbec



Un an bun în care vei renunţa la partenerii care te limitează şi nu îţi oferă nimic. 2018 este potrivit pentru investiţii financiare şi pentru o schimbare de funcţie.



Taur



Şanse foarte mari să scapi de singurătate. Jupiter te va ajuta să cunoşti o persoană importantă sau să oficializezi relaţia actuală. Te vei confrunta cu vechile convingeri despre viaţă şi va fi nevoie să le schimbi.



Gemeni



Aspectele îţi vor fi favorabile pentru găsirea unui loc de muncă mult mai bun, dar şi pentru mult efort depus. Scapi de limitările din interacţiunile cu oamenii importanţi din viaţa ta.



Rac



Ori vei avea copii, ori majoritatea evenimentelor marcante vor veni din partea copiilor. Veşti mai neplăcute din partea partenerului.



Leu



Susţinere pentru a-ţi cumpăra o casă, un loc doar al tău. În rest, va fi un an obositor, cu multă muncă şi fără prea multă distractie.



Fecioară



Va fi cazul să mergi la un curs, să înveţi ceva nou şi să obţii o diplomă. De asemenea, gândeşte-te şi la o serie de călătorii. Îţi vor fi benefice. Vei deveni alt om.



Balanţă



Câştigi mai mulţi bani, dar îi şi cheltuieşti. Partenerul va avea mai multe pretenţii de la tine pe durata verii. Sfârşitul anului vine cu o investiţie.



Scorpion



Eşti favoritul anului 2018. Încrederea va fi la cote înalte şi vei realiza tot ce îţi vei propune. Multă răbdare şi curaj.



Săgetător



Scapi de testele lui Saturn, îţi revii uşor uşor şi vei începe să trăieşti fără frică. Învaţă să îţi gestionezi mai bine fondurile şi nu te supăra dacă nu vei obţine aşa uşor mărirea de salariu dorită.



Capricorn



Un an cu mai multă popularitate şi cu decizii radicale. Vei îndepărta tot ce nu este autentic în viaţa ta. Mult spijin de la prieteni.



Vărsător



Cariera va fi cea mai importantă. Cu siguranţă, şefii vor avea propuneri foarte avantajoase pentru tine. Dacă eşti singur, nu refuza nicio invitaţie în oraş.



Peşti



Îţi recomand ca prioritatea ta să fie rutina de zi cu zi. Serviciul, obligaţiile domestice şi altele. Posibile probleme de sănătate pentru cei dragi.