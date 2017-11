Horoscopul african îţi prezice destinul. SEMNUL care te ajută să treci peste orice OBSTACOL

Popoarele africane sunt printre cele mai vechi de pe glob, de aceea ele deţin multe informaţii mistice legate de fazele lunii şi mişcarea astrelor.

Poate numele zodiilor din horoscopul african îţi vor părea ciudate, însă ele sunt simboluri puternice, care semnifică diferite personalităţi ale oamenilor.



Baobab (4 ianuarie – 3 februarie)



Originar din Africa, Baobabul este un arbore cunoscut datorită longevităţii sale, fiind unul dintre copacii seculari ai lumii. Cei născuţi sub acest semn sunt persoane oneste, cuminţi, cu o gândire realistă şi un optimism de neînvins. Calităţile lor îi vor conduce spre succes.



Darul ambrei şi al argintului (4 februarie – 5 martie)



Persoanele născute sub acest semn au un temperament activ şi o minte care îi ajută să treacă peste orice obstacol. Au capacitatea să găsească soluţii pentru fiecare problemă din viaţa lor şi nu se sperie de pericole.



Familia (6 martie – 4 aprilie)



Cei născuţi sub semnul familiei sunt calzi şi primitori, iar cea mai mare dorinţă a lor este să îşi întemeieze o familie. Se gândesc întotdeauna la ceilalţi şi îşi fac timp pentru prieteni. Sunt oameni de încredere, pe care te poţi baza când ai nevoie.



Descoperă alte previziuni ale horoscopului african pe clickpentrufemei.ro.