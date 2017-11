Horoscopul 6-12 noiembrie 2017. Urmează o săptămână plină de surprize. Fii atenţi dacă...

Afla ce iti rezerva astrele pentru aceasta perioada si citeste mai jos horoscopul saptamanii 6-12 noiembrie 2017.

HOROSCOP BERBEC

Dragoste - Esti fericita si implinita in relatia cu partenerul, doar ca atunci cand vine vorba sa iesiti din rutina zilnica, amandoi stagnati. Aveti o relatie frumoasa in care sunteti dedicati in totalitate. Daca nu incepeti sa petreceti diferite activitati impreuna, riscati sa adoptati un stil de viata sedentar.

Bani - Banii nu sunt o problema pentru tine perioada aceasta. Esti genul de persoana care se multumeste cu putin si nu aspira la averi si bogatii imposibil de castigat. Acest lucru te ajuta sa traiesti modest, fara lipsuri si sa te bucuri de viata pe care o ai.

Munca - La locul de munca lumea te apreciaza pentru energia si eforturile pe care le depui in ceea ce faci. Esti un om de succes de care compania este foarte mandra. Poti sa propui si o promovare, nu ai nimic de pierdut ci doar de castigat.

HOROSCOP TAUR

Dragoste - Simti ca norocul in dragoste te ocoleste in aceasta saptamana. Ai cautat sa ai o relatie serioasa,dar niciun pretendent nu s-a dovedit a fi suficient de capabil sa-ti fie alaturi si sa te faca fericita. Nu te descuraja, dragostea adevarata apare cand te astepti mai putin.

Bani - La capitolul bani nu ai stat niciodata mai bine. Vei beneficia de un venit suplimentar care va aparea de unde nu te-ai fi asteptat niciodata.

Munca - Cariera este un domeniu extrem de important pentru tine si niciodata nu l-ai neglijat. In aceasta saptamana vei lucra la un proiect nou care te va ajuta sa cresti in ochii sefilor si a colegilor.

HOROSCOP GEMENI

Dragoste - In aceasta saptamana ar fi cazul sa pregatesti o mica excursie pentru membrii familiei tale. Cu totii sunt dornici de distractie, iar tu esti cel mai bun organizator din casa. Propune o locatie noua, eleganta si totodata relaxanta.



Bani - Daca banii nu aduc fericirea, in cazul tau iti doresti sa fii trista si bogata. Iubesti banii si ii consideri o sursa important de fericire. Te bucuri de independenta financiara si traiesti fara grija zilei de maine.



Munca- Inca esti nehotarata in ceea ce priveste locul tau de munca. Simti ca nu te mai regasesti si ca nu iti mai place ceea ce faci. Daca ai nevoie de o schimbare, nu mai sta pe ganduri si incepe sa cauti ceva de placul tau.

HOROSCOP RAC

Dragoste - E posibil ca aceasta saptamana sa fie una norocoasa pentru tine. Flirtezi de ceva timp cu o persoane pe care o placi mult, iar zilele astea o sa rupa tacerera si o sa dea pe fata sentimentele pe care le are pentru tine. Incearca sa nu pari prea emotionata.

Bani - Intotdeauna ai fost genul mai chibzuit care pune mult accentul pe economii. Nu vrei sa irosesti banii pana nu le gasesti o intrebuintare adevarata. Acest lucru iti permite sa traiesti bine si sa nu duci grija zilei de maine.

Munca - Esti dedicata in totalitate locului de munca. Iti respecti programul zilnic si nu ai intarziat niciodata. Punctualitatea este cheia si iti va oferi un avantaj atunci cand vrei sa propui o promovare.

HOROSCOP LEU

Dragoste - In dragoste nu-ti lipseste nimic. Ai multi pretendenti care dau tarcoale in jurul tau, iar asta te face sa te simti foarte importanta. Nu esti hotarata daca sa incepi o relatie serioasa dar stii sigur ca iti place sa fii curtata.

Bani - Nu te baza prea mult pe situatia financiara din aceasta saptamana. Cheltuielile din ultima perioada te-au lasat cu un gol adanc in portofel si te obliga sa dai banii doar pe strictul necesar. Daca visezi sa-ti cumperi ceva de imbracat,aminteste-ti ca nu este cea mai buna saptamana de cumparaturi.

Munca - E posibil sa ai un mic conflict cu unul dintre colegii de munca pe motiv ca nu ai fost suficient de implicata intr-o activitate recenta. Trateaza totul cu calm si evita sa-i dai apa la moara.

HOROSCOP FECIOARA

Dragoste - Pe plan sentimental iti merge din ce in ce mai bine. A aparut in viata ta o persoana cu care planurile de viitor iti apar in minte fara sa-ti dai seama. Te simti completa in prezenta acestuia, iar atingerea lui te face sa vibrezi de emotii.

Bani - Banii sunt un subiect sensibil pentru tine in aceasta saptamana. Nu ai parte de un venit stabil pe baza caruia sa iti faci planuri de viitor. Cand prinzi in mana o suma de bani, in secunda doi dispare si nu stii pe ce i-ai cheltuit.

Munca - Numeroasele incercari esuate de angajare te descurajeaza pe zi ce trece. Vrei ca munca ta sa fie o activitate pe care o iubesti si pe care nu o consideri ceva negativ, iar asta iti ingreuneaza cautarea unui job pe placul tau. Esti pretentioasa si nu o sa renunti pana nu vei atrage locul de munca perfect.

HOROSCOP BALANTA

Dragoste - Subiectul dragoste nu mai este atat de interesant ca inainte. Ultima relatie te-a dezamagit si nu mai ai acelasi curaj sa te implici in ceva serios. Vei avea parte doar de mici aventuri pe care le vei considera in zadar.



Bani - Din perspectiva ta, banii nu sunt cei mai importanti din lume. Te bucuri de un venit modest in care te incadrezi sa-ti satisfaci toate poftele.



Munca - Iti iubesti atat de mult locul de munca incat nu te imaginezi facand altceva. Esti foarte buna in ceea ce faci si asta te ajuta sa dai randament zi de zi. Aprecierile nu vor inceta sa apara.

HOROSCOP SCORPION

Dragoste - Esti foarte nesigura cand vine vorba de partenerul tau. Iti iubesti familia foarte mult, iar gandul sa iti intemeiezi si tu una devine tot mai accentuat. Ideea de o familie numeroasa si frumoasa iti incarca sufletul de nerabdare, doar ca e posibil sa mai astepti putin pana apare Fat-Frumos.

Bani - Banii nu au fost si nici nu vor fi o problema reala pentru tine. Chiar daca iti lipsesc, niciodata nu faci o tragedie din asta.

Munca - Ai un loc de munca lejer, la care te simti bine in orice moment al zilei. Esti foarte incantata si entuziasmata de ceea ce faci, iar salariul pe care il castigi nu constituie decat un avantaj.

HOROSCOP SAGETATOR

Dragoste - Ai sentimente profunde pentru cineva la care aspiri de cateva zile. L-ai cunoscut recent si iti este frica sa-i aduci la cunostinta ceea ce simti din cauza ca ai putea primi un refuz. Nu te grabi si lasa lucrurile sa decurga de la sine.



Bani - Te gandesti ca in aceasta saptamana sa strangi o suma de bani pe care sa o faci uitata si sa-ti amintesti de ea in zilele grele. Nu-ti place acel moment cand te ingrijoreaza portofelul si de aceea vrei sa ai intotdeauna o rezerva.



Munca - La locul de munca vei avea parte de o discutie care te va pune pe ganduri. Poate fi vorba despre o noua investitie sau un plan de afaceri bine pus la punct. Este o saptamana buna pentru a incepe sa fii mai productiva.

HOROSCOP CAPRICORN

Dragoste - Faptul ca nu-i acorzi suficienta incredere iubitului tau va impinge relatia tot mai mult spre prapastie. Gelozia ta excesiva il face sa se inchida in el si nu-i mai permite sa fie in totalitate deschis. Daca vrei sa decurga totul ca inainte ar trebui sa faci cateva schimbari in comportamentul tau fata de el.

Bani - Saptamana aceasta o sa ramai placut surprinsa cand vei vedea ca banii trag la tine ca la un magnet. Nu stii cum faci asta dar niciodata nu ti-au lipsit banii din portofel.

Munca - Problemele de sanatate din ultima perioada te-au facut sa tragi chiulul. Este timpul sa te focalizezi in totalitate pe munca si sa recuperezi timpul pe care l-ai pierdut. Implica-te mai mult si incearca sa-i ajuti si pe ceilalti colegi.

HOROSCOP VARSATOR

Dragoste - Nu dragostea este principala ta preocupare saptamana aceasta. Lasi totul in voia sortii si consideri ca toate vin la vremea lor.

Bani - Ai nevoie de bani pentru o problema de sanatate a unui membru din familia ta. In cazul in care bugetul tau nu este suficient, vei fi nevoita sa faci o mica datorie pentru medicamente sau consultatii la doctor.

Munca - La locul de munca te bucuri de un ansamblu de oameni pozitivi, muncitori si foarte saritori atunci cand ai o problema nerezolvata. Comunicarea dintre voi este foarte importanta si asta o sa te ajute sa beneficiezi de un colectiv minunat, pe care nu l-ai schimba pentru nimic in lume.

HOROSCOP PESTI

Dragoste - Stai foarte bine din punct de vedere sentimental. Relatia cu partenerul se indreapta intr-o directie buna, de viitor, in care te regasesti si te simti protejata.

Iti place sa oferi totul si ai mereu grija sa nu lipseasca nimic. Sunteti foarte apropiati, iar legatura voastra o sa fie bine stransa mult timp de acum incolo.

Bani - Te bucuri de o independenta financiara care iti permite sa ai si sa faci absolut tot ce iti doresti. Nu exista limite in viata ta si o sa traiesti exact cum ai visat dintotdeauna.

Munca - Nu te-a atras niciodata munca ,dar esti constienta ca mai devreme sau mai tarziu o sa te lovesti de ea. Bucura-te acum de libertatea pe care o ai fiindca nu stii ce iti rezerva viitorul.

Sursa: perfecte.ro