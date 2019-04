Horoscop weekend 13 - 14 aprilie. Bogății nesperate pentru o zodie. Norocul e de partea ei

Iata ce va rezerva astrele pentru weekendul 13 - 14 aprilie 2019.

Berbec



Ai deja planuri pentru weekend, dar un prieten te suna sa va intalniti pentru o discutie.







Taur



Sambata ai de facut niste drumuri, dar te grabesti sa te intorci. Nu vrei sa intarzii la intalnirea cu persoana iubita.



Gemeni



Weekend-ul asta il astepti de ceva timp si acum ca a venit, incerci sa profiti cat poti de mult de el.



Rac



Te preocupa cariera. Nu iti dai seama daca ceea ce faci acum este ceea ce trebuie, mai ales daca vrei sa evoluezi.



Leu



Nu stai prea bine din punct de vedere financiar, asa ca esti gata sa refuzi propunerea unor prieteni.



Fecioara



In acest weekend vei fi in centrul atentiei. Tot ce spui, felul in care te imbraci, toate transmit siguranta, noblete si generozitate.



Balanta



Tot ce credeai ca vei face in acest weekend este dat peste cap de un eveniment neprevazut.



Scorpion



Sambata ti-o dedici sportului, fie ca il practici, fie ca doar urmaresti un eveniment. Duminica ai parte de actiune, scrie Ziua de Cluj.



Sagetator



Fii atent la cheltuieli in acest weekend, sa nu arunci banii pe lucruri de care nu ai cu adevarat nevoie.



Capricorn



Dispui de o suma pe care o poti cheltui pe ce vrei tu. Este vorba despre un premiu sau un cadou si asta te indreptateste sa faci ce iti doresti cu ei.



Varsator



In weekend te intalnesti cu persoane dragi care s-au gandit sa-ti faca o surpriza si au pregatit ceva care sa te bucure foarte mult.



Pesti



Cu toate ca urmeaza doua zile libere, nu spera la prea multa relaxare. Ai ceva programat inca de la inceputul saptamanii.