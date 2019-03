Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Fii mai precaut!

Horoscop weekend 1-3 martie 2019

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Acest weekend marcheaza mai multe evenimente : startul lunii martie, startul calendaristic al primaverii mult asteptate iar Venus, planeta iubirii, frumusetei si armoniei in relatii care se muta in etericul, rebelul, vizionarul si detasatul Varsator inca din 1 martie, unde va sta aproape toata luna, pana in 26 martie. Venus in Varsator inseamna o schimbare destul de mare a energiei noastre in relatii.

Apoi, Luna ne scuteste de prea multe emotii si sentimentalisme, fiind in Capricorn si in Varsator, in asteptarea fazei sale de Luna Noua in Pesti de saptamana viitoare 6 martie. Weekendul este special pentru ca are o energie non-emotionala, mai pragmatica, detasata, orientata pe viziuni de viitor, prietenie si socializare.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Vineri 1 martie si jumatate de Sambata 2 martie, Luna este in Capricorn

Cu Luna in conservatorul Capricorn, avem tendinta sa fim mai prudenti, mai seriosi, mai cu picioarele pe pamant decat suntem in general. Capricornul inseamna treaba serioasa de facut! Nu ne preocupa satisfactiile pe termen scurt, ci obiectivele de viata de termen lung.

Creste dorinta pentru succes profesional si primim determinarea de a obtine ce ne propunem pe acest plan. Capricornul este un lider innascut, deci poti sa coordonezi un mare proiect la munca, dar si sa iti cauti urmatoarea etapa a carierei si sa faci planuri concrete cum sa ajungi acolo.

Ia in calcul care este cea mai buna investitie pe care o poti face, ce energie ai, ce resurse concrete, ce oameni cu care poti coopera. Ce iti poate aduce un venit solid ? Totul este luat la mana si revizuit acum cu un ochi practic si pragmatic, inclusiv relatiile. Acum poti vedea clar cum sa faci schimbari structurale care fac viata mult mai eficienta.

Emotiile trec acum pe planul doi.

Este vremea datoriei si responsabilitatii cand Luna traverseaza Capricornul. Vom lua in calcul numai actiunile ce pot fi facute cu adevarat si nu cele bazate pe dorinte trecatoare sau capricii.

Sub aceasta influenta, oamenii pot deveni indiferenti si chiar cruzi unii cu altii ; empatia si sensibilitatea la necazurile si problemele altora este redusa semnificativ. Abia avem mila cu noi insine, daramite cu altii.

Acum ne ascultam mult mai mult mintea logica. De aceea este mult mai bine sa ne angajam in activitati profesionale care nu sunt legate de arta si creativitate si care sa necesite acuratete, precizie si aderenta stricta la datorie. Fa ordine la locul de munca, pune totul in dulapuri si dosare potrivite, aranjeaza-ti toate lucrurile si categoriseste.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Partial Sambata 2 martie si Duminica 3 martie, Luna este in Varsator

Luna in Varsator te face sa vrei sa sochezi pe toata lumea. Iti da o stare de spirit spontana si una deschisa spre inspiratii de geniu. Luna in Varsator iti da un sentiment de libertate ce vine din faptul ca te stabilizezi cu propriile tale ganduri si ajungi la pace cu ele, indiferent unde te vor duce. Din aceasta stare vine caracteristica de vizionar de Varsator.

Sunt favorizate toate legaturile sociale prin internet sau experimentele cu alte tehnologii care te mentin conectat cu oamenii. Este timpul potrivit sa imbratisezi noul, tot ce inseamna inovativ si futurist.

Apare un impuls de a te elibera din situatii si relatii claustrofobice. Suntem prietenosi sub Luna in Varsator dar intr-un mod mult mai detasat.

Acum iti apar cele mai multe idei despre umanitate ca un intreg si nevoia sa te simti cum contribui la evolutia lumii. Vrei sa te conectezi cu toata lumea si esti mult mai deschis spre cei care traiesc viata total diferit de tine.

Luna in Varsator aduce si o buna eliberare de prea multa stare emotionala. Ne permite sa ne distantam ca sa vedem imaginea de ansamblu din orice situatie. Aceasta stare detasata ne permite sa accesam idei briliante, de nevazut cand suntem sufocati de emotii.

Varsatorul e legat si de curentii din corp, ca si de minte si spirit, deci sunt zile favorabile pentru orice forma de vindecare energetica si acupunctura.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Berbec

Asteapta-te la o crestere a socializarii in acest weekend pentru ca Venus isi incepe calatoria prin Varsator. Nevoia ta de a apartine te face sa initiezi conversatii si activitati cu prietenii si sa intalnesti oameni noi in activitatile de grup la care vrei sa participi. Mai mult, Luna in Varsator iti va reintari vibratia prietenoasa, deci daca esti in cautare de amor, poti intalni potentiali parteneri in intalniri de grup sau daca cineva te prezinta cuiva. Sunt mari sanse ca o relatie de iubire sa inceapa mai intai cu o foarte frumoasa prietenie.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Taur

Dragostea si munca se vor impleti in prietenie in aceste zile dar si ulterior, gratie lui Venus prin Varsator. Sunt perspective sa apara un admirator ce are legatura cu profesia ta, cu locul de munca sau iti impartaseste aceeasi meserie. In cel mai minim caz, iti vei intari relatii foarte bune de prietenie in zona profesionala, fiindu-ti usor sa rezolvi situatii ce apar. Foloseste-ti creativitatea si vei primi recunoasterea meritata in aceste zile.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Gemeni

Totul este despre parteneriate in viata ta acum, iar relatia cu jumatatea se va energiza dar mai mult spre prietenie si buna camaraderie. Venus calatoreste prin Varsator iar tu vei deveni mult mai constient, mai spiritual si mai dornic sa ai acces la cunoastere superioara care vor juca un rol cheie in romantismul tau. Luna in Varsator iti ofera un timp excelent sa intalnesti oameni pe aceeasi lungime de unde cu tine, in special in activitati ce se focuseaza pe spiritualitate, calatorie sa invatatura de orice fel.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Rac

Esti in acea faza in care doresti si meriti sa ai parte de relatii care sa iti atinga emotiile, sufletul si trupul. Venus in Varsator chiar iti va oferi acest tip de experiente si trairi. Daca ai pereche, iubirea, pasiunea si prietenia se vor mixa armonios, mai ales daca sunteti pe aceeasi lungime de unda. Totusi, daca te surprinzi ca reactionezi mai tare decat de obicei la ce spune sau face el/ea, mai ales daca iti atinge o tema emotionala, e imperios necesar sa cedezi, sa dai drumul conflictului. Oricum, pregateste-te pentru intensitate in acest weekend.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Leu

Poate ca iti doresti sa traiesti o atmosfera mai romantica, sa ai zile orientate mai mult spre relatia actuala sau potentiala de amor ? Sunt sanse sa te parteneriezi cu cineva special in curand, gratie lui Venus in Varsator. Planeta iubirii iti poate trezi o apropiere de cineva la care tii si care iti este doar bun prieten. Daca ai pereche, fii mult mai atent la partener daca doresti conexiune mai profunda. Daca esti singur, fii deschis pentru ca cineva compatibil se indreapta spre tine. Esti gata sa iti duci inima spre urmatorul nivel ?

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Fecioară

O atmosfera confortabila si calda acasa iti poate energiza relatia cu toata lumea din familie in aceste zile. Cel mai important insa, Venus prin Varsator iti aduce o imbinare intre iubire si orice fel de vindecare. Daca impartasesti partea din tine care ingrijeste si vindeca, poti face ca iubirea sa iti infloreasca cu actuala jumatate sau cu cineva nou. Tu ai un dar si un har in a-i ajuta pe altii, dar ai grija sa iti porti si tie de grija in mod deosebit. Acestea fiind spuse, daca participi la o activitate de voluntariat este un mod excelent sa intalnesti oameni noi, in special in acest weekend. Daca ai pereche, micile gesturi de apreciere vor adanci conexiunea cu cealalta persoana.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Balanță

Daca impartasesti ceea ce este in inima ta, va duce la inflorirea iubirii si a relatiilor acum. Venus calatorind in Varsator iti va aduce in preajma un admirator care sa iti condimenteze viata sau tu si actualul partener va veti condimenta relatia in orice mod este atractiv pentru voi. Poti intalni iubirea si in timpul unor petreceri sau evenimente cu caracter de distractie si relaxare. Daca esti in starea ca doresti o pauza de la romantism, focuseaza-te pe a impartasi si a-ti dezvolta creativitatea, ca sa scoti tot ce e mai bun din tine in weekend.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Scorpion

Sunt zile in care inima ta si casa ta vor face o frumoasa simbioza. Venus calatorind prin Varsator va trezi dragul tau pentru casa si familie, facand sa fie un timp ideal de a da o petrecere oamenilor la care tii. Weekendul este un timp foarte bun sa te intalnesti prieteneste cu lume sau sa aranjezi o reuniune amoroasa in doi. Mai mult, ai putea fi inspirat(a) sa mergi spre o ruda draga acasa la ea. Intrucat Venus conduce frumusetea, unele elemente de stil pe care le poti aduce in casa ta iti va aduce multa satisfactie.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Săgetător

Aceste zile de weekend iti vor creste dorinta si nevoie de a te distra pe cinste alaturi de oameni pe care ii iubesti. Activitatile ce iti trec prin minte pot fi totusi cam scumpe, deci atentie ce bugetezi cand te gandesti sa te distrezi. Daca vorbesti din inima, iubirea iti va inflori, gratie lui Venus in Varsator. Imparte din umorul si intelepciunea ta si vei atrage admiratori care iti apreciaza intelectul si, cine stie, daca esti fara partener, poate chiar sa duca la mai mult. Vei avea noroc in weekend pe tot ce inseamna calatorii, excursii sau dealuri in plimbari virtuale, pe internet. Fii atent la buget in aceste calatorii !

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Capricorn

Puterile tale de atractie sunt aproape irezistibile si este un timp excelent pentru un rendez-vous in doi. Cel mai important, valorile tale de viata vor juca un rol cheie in relatiile pe care le ai. Venus in Varsator pune accent pe valorile din relatii, fapt ce aduce spre tine parteneri in diverse domenii ce au aceleasi prioritati si viziuni de viitor ca si tine. Atentia iti va fi mutata si spre aspectele practice ce fac o relatie sa functioneze, cum ar fi sa fii deschis si clar despre finantele tale si sa ai grija de afacerile din care iti vin banii. Dragostea trece si prin stomac. Vei fi atras de oameni care sunt cu picioarele pe pamant si foarte autentici, asa cum esti si tu, dealtfel.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Vărsător

Un prieten sau un grup vor fi sursa de inspiratie sau motivatia de care ai nevoie in aceste zile. Mai importanta este insa influenta lui Venus ce va traversa zodia ta pana pe 26 martie si va aprinde o aura de iubire si frumusete in jurul tau. Impartaseste-ti sinele autentic altora si vei atrage noi prieteni, poate chiar o potentiala noua iubire in viata ta, asta daca inima iti este deschisa spre asemenea intalniri. Acum este timpul sa nu iti ascunzi lumina, deci iesi in lume si straluceste ! Weekendul este tocmai bun pentru orice activitate in care simti ca infloresti.

Horoscop weekend 1-3 martie 2019. Pești

Trecutul tau ar putea juca un rol cheie in povestile tale de dragoste si de prietenie din aceste zile. Venus calatorind prin Varsator iti va aduce aminte de relatii din trecut si te poti gandi la felul in care aceste experiente iti impacteaza viata si in ziua de azi. Prin urmare, este un moment ideal sa faci pace cu trecutul, eliberand orice emotii negative ce inca te tin captiv. Ar fi bine sa te lasi inspirat sa iti trimiti recunostinta spre orice forma de iubire ai primit sau primesti in prezent. Vei avea parte de mai multa caldura si apropiere, asa cum iti doresti tu mereu pentru relatiile tale, cu conditia sa fii deschis cu adevarat sa primesti.

Sursa: sfatulparintilor.ro