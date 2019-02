Horoscop vineri, 22 februarie. Schimbare radicală. O zodie o ia de capat

Horoscop 21 februarie 2019

Horoscop vineri, 22 februarie. Iată ce ne rezervă astrele pentru o zi de final de primăvară.

BERBEC

Azi ai ocazia sa privesti acelasi punct din doua unghiuri diferite, ceea ce te va ajuta sa intelegi mai bine o situatie. Practic, asculti cu luare aminte opinia celui din fata ta, chiar daca e tot diferita de a ta, si ii dai si lui dreptate, fara a renunta la propriul punct de vedere. Pune-le echidistant si corect in balanta, nu respinge niciuna din variante, pentru ca ambele vor conta la un moment dat.

TAUR

Chiar daca ai si tu orgoliile tale si nu-ti place sa fii tratat ca si cum ai fi fragil, sunt momente in care trebuie sa accepti ca ai si tu nevoie de ajutor. E frustrant pentru cineva ca tine sa vezi ca lumea iti poarta de grija, te priveste cu mila, te alina cu vorbe dulci, dar om esti si tu, nu esti de piatra!

GEMENI

Nu da vina pe cei dragi pentru nereusitele tale, pentru ca ei au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a te sprijini, dar nu ai tinut cont de sfaturile lor. Tu esti singurul responsabil pentru nivelul la care ai ajuns, ca atare nu-i impovara pe ei cu esecurile tale. Da, poti asculta acum ce au de spus, dar nici ei nu ar trebui sa te abordeze cu replici de genul ti-am spus eu, pentru ca e prea tarziu sa-ti mai faca reprosuri.

RAC

Ai mare noroc de prezenta unui prieten in preajma ta care vine exact cu solutia de care ai tu nevoie. Asculta ce are de spus, urmeaza-i sfaturile si cere-i ajutorul, pentru ca cele mai bune lucruri care se ivesc azi in calea ta au la baza o comunicare sincera si deschisa si capacitatea de a asculta ce are celalalt de spus.

LEU

A venit vremea sa treci la fapte, deci sa depasesti faza detaliatelor planuri teoretice, a adunarii de informatii, a studiului aprofundat, pentru ca acum detii toate mijloacele concrete de a-ti pune ideile in aplicare. Toate vor merge ca pe roate pentru ca stii exact pe ce te bazezi, ai informatiile cele mai eficiente si poate te bazezi si pe unele experiente mai vechi care au dat roade de minune. Nu te crampona de fleacuri, de detalii, de cifre, pentru ca sunt hopuri banale intr-un proiect maret care evolueaza excelent. Conteaza tinta finala, concentreaza-te asupra ei!

FECIOARA

Casa e locul cel mai frumos din lume si tot ce-ti doresti e sa te intorci acasa dupa o zi de munca si sa te bucuri de atmosfera relaxanta, senina, pozitiva de aici. Copiii sunt si ei prin preajma si fac atmosfera si mai placuta, iar prezenta persoanei iubite e un dar divin, pur si simplu! Privesti la tot ce inseamna cercul tau intim, domiciliul, locuinta, camera ta ca la cel mai minunat lucru din viata ta si iti dai seama ca esti extrem de atasat de casa ta, cu tot ce inseamna ea.

BALANTA

Te alaturi unui grup de persoane printre care te simti foarte bine, dar pana la un punct: barfa. Nu-ti place sa iei parte la asemenea discutii rautacioase si invidioase, mai ales daca vizeaza persoane fata de care tu ai respect si afectiune. Mai bine iesi din acel mediu, chiar daca la prima vedere ti-a facut placere sa fii si tu printre ei, pentru ca vei descoperi ca discutiile vor denatura de la simple barfe la reale acuze sau atacuri la persoanele din afara acelui grup.

SCORPION

A venit vremea rezultatelor materiale ale unei actiuni la care ti-ai adus contributia cu pasiune. Dar pentru ca nu ai fost doar tu implicat, ci un intreg grup de persoane, trebuie sa va recunoasteti unii altora rolul, pentru ca nu s-ar fi ajuns aici daca nu ar fi participat cu totii in mod egal. Dupa ce ati lucrat cot la cot impreuna, acum puteti celebra reusita tot impreuna, impartind roadele materiale tocmai culese si de care sunteti cu totii mandri.

SAGETATOR

Nu trebuie sa duci dupa tine, la nesfarsit, dezamagiri sau amintiri care inca mai dor. E posibil ca cineva sa fi gresit enorm fata de tine candva si ii porti si astazi pica, dar numai de tine depinde sa inchizi acel capitol odata pentru totdeauna. Omul mai si iarta, mai si uita, si acelasi lucru trebuie sa-l faci si tu acum, pentru ca ostilitatea nu face bine nimanui.

CAPRICORN

Nu ajunge doar sa astepti pasiv ca un vis sa ti se implineasca, ci sa-ti creezi o strategie, macar la nivel teoretic, prin care poti ajunge mai repede acolo. Ai idei grozave care merita folosite, ai si relatii de care te poti folosi, ai baza acumulata in timp ce iti ofera informatia adecvata, deci ajunge doar sa sondezi un pic prin bagajul tau de cunostinte pentru a gasi calea cea mai potrivita.

VARSATOR

Se termina brusc o sursa de venit pe care te-ai bazat o perioada. Bugetul tau poate suferi un hop abrupt, de parca ieri aveai suficient cat sa te simti in siguranta, iar azi te trezesti in fata unui portofel gol! Posibil ca la originea acestei situatii sa se afle si unele decizii gresite pe care le-ai luat de curand cu privire la banii personali, cheltuind in nestire sau pe ceva ce nu s-a dovedit a fi atat de util pe cat credeai.

PESTI

Te faci vinovat de o situatie din care altul a avut mult de suferit, dar nu ai avut curajul de a-ti recunoaste greseala sau de a o repara cumva. Duci cu tine aceasta pata pe care incerci s-o tot ascunzi, dar, daca nu se vede, nu inseamna ca nu vor exista momente cand ti se va critica eroarea. Sanctiuni pot aparea si dupa atata vreme de cand ai comis greseala respectiva, pentru ca au existat marturii care pot oricand sa scoata la lumina faptele tale.

