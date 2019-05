Horoscop vechi românesc: Ce zodie ești și la ce trebuie să te aștepți în viață?

Horoscop vechi românesc

Horoscop vechi românesc. Din bătrâni se cunoaște acest zodiac al românilor, zis și Gromovnic, care după cum se va vedea nu se ține prea deoparte de Horoscopul zis European, dar nici întru totul cu acela nu este, după nume, caracter și însușiri.

Horoscopul vechi românesc. Iarna

Luna lui Gerar (ianuarie) - Zodia Tapului

Cine se va naste sub aceasta zodie va fi dulce la vorba, lungaret la obraz si rumen. Frumos la cautatura, muncitor, viclean, lacom, ganditor, tacut, iubitor de avutie, manios, saracacios, foarte pazitor de taina. Cautatura lui indreptata tot la pamant, nasul lat si carnos, tare in genunchi dar lesne se imbolnaveste. Semn va avea in piept sau intr-un genunchi sau in obraz, va fi inalt, la vorba multe va fagadui si putin va da. Nascocitor de pricini, mahnit la fata, cand va gandi ceva va uita lesne. Plecat la griji si la juraminte neinfricosat, nepasator, de pedepse fricos, nu asa bun la negustorii dupa cum vrea sa se arate, fatarnic si indemanatic la fapte rele.

Luna lui Faurar (februarie) - Zodia Udatorului

Cine se va naste in aceasta luna este minunat la obraz, vorbitor si binepovatuitor. Va fi slab la sange, bland la vorba, la trup drept, dar una va vorbi si alta va face. Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, ganditor la lucruri mari si norocos. Ii va ramane mare mostenire de la rudenii. Frumos la trup, cu niste vine iesite in fata, bland, cu mintea inalta si bun chivernisitor.Copilul de parte barbateasca va fi iubitor de invataturi, cand se gandeste la ceva se uita melancolic. Se va insura tanar, dupa 30 de ani va petrece viata mai buna si fericita.Copila de se va naste sub acest semn, va fi vesela. Trebuie sa se fereasca de apa, de barbatul cel dintai se va lipsi si va muri de o fiara cu patru picioare. Sa se pazeasca de fiare salbatice si de caini turbati. In genere, cel nascut in aceasta zodie, va fi ganditor, iubitor de invatatura, care ii va aduce bogatie.

Horoscopul vechi românesc. Primăvara

Luna lui Martisor (martie) - Zodia Pestilor

Cine se naste sub acest semn al Pestilor nu va fi nici mare nici mic, scurt la grumaz, minunat la fata, frumos la statura, drept, bun, planuitor. Cand se supara se ingalbeneste, mandru si indraznet, si plecat catre invatatura. Va avea un semn la mana sau la fata, mare la chip, nasul de mijloc, buzele carnoase, voinic si viclean. Pe nimeni nu va crede, se va lauda cu invatatura, din tara lui va calatori si de la straini multa bogatie va castiga. Iar copilele ce se vor naste in aceasta zodie vor fi manioase si iubitoare de pricini, inselatoare, iubite de oameni, de barbatul cel dintai se vor desparti si se vor insoti cu un altul, care li se va parea mai bun.

Luna lui Prier (aprilie) - Zodia Berbecului

Cei nascuti in aceasta luna vor fi buni, sarguitori, slabi la sange, ciudati la faptura, lungareti la obraz, maniosi, vorbitori de rau asupra altora, nestatornici, indrazneti. Vor fi bogati si cinstea curand o vor pierde si iar curand o vor dobandi. Cu oamenii cei buni nu se unesc, sunt artagosi, biruitori la razboi, gata in tot momentul la certuri si batai, infierbantati la vine, vorbesc tot de rau pe vecinii lor. Multi nascuti in aceasta zodie vor avea rani sangeroase pe trupurile lor, jura lesne pe numele lui Dumnezeu si al parintilor, fara a se gandi la cele ce vor urma.

Luna lui Florar (mai) - Zodia Taurului

Pruncii ce se vor naste sub aceasta luna vor fi vrednici a semana holde si a chivernisi casa. iubitori de jocuri, buni, indrazneti. Iubitori de adanci invataturi, veseli si iubitori de muzica. La statura inalti si la fata curati, cu ochii frumosi, cuviosi inaintea oamenilor, deschisi la minte, fara de nici un rau, viata lor plina de tot dorul. Cand vor ajunge la anii cei desavarsiti, se vor scumpi si se vor imbogati, se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc. Vor cauta sa aiba tot vorbe bune, dar nu vor multumi pe oameni cu faptele cele bune. Iuti la fire, pe obraz vor avea un semn, vor fi tacuti si tainici. Pe nimeni nu vor asculta ce i-ar invata, ar dori sa fie tot crezuti si laudati de toti. Vor fi inalti de statura, cand vor vorbi vor clipi din ochi. Vor fi mandrii sa se roage lui Dumnezeu, sa nu fie prea iubiti de catre oameni, precum li se arata natura, vor fi sangerosi si foarte suparaciosi, mania ii aduce la mari pagube, vor trai cinstiti si in desfatari.Aceasta e una din zodiile cele bune pentru orisicine care s-a nascut intr-insa.

Horoscopul vechi românesc. Vara

Luna lui Ciresar (iunie) - Zodia Gemenilor

Cel nascut sub acest semn al Gemenilor va vea o fire nestatornica. Cu dorinta spre invatatura lucrurilor celor adanci, adica cu pricepere la toate. Va fi om glumet, va face multe si lungi calatorii, indraznet la vorba dar rau la minte. La statura scurt, barba rara, dinti lungi, plin de vorba, curat, cu pricepere pentru orice lucru. Multi de sub aceasta zodie ajung si domni mari. Aceasta zodie este de mijloc, face pe om in genere cu narav, tiitor de minte, stapanitor si biruitor de fiare, afla comori de argint si alte metale scumpe, dar din toate nu e bogat.

Luna lui Cuptor (iulie) - Zodia Cancerului

Cine se va naste in aceasta zodie va fi priceput de mari intelegeri, iubitor de fapte bune, iar de mestesuguri urator. Nu va iubi mancare si multa bautura, iute la manie, intelept, mandru si indraznet. traaieste multumit cu ceea ce are si va fi mai mult sarac. Va suferi multe boli, va fi pismas si nu va baga in seama dreptatea, va fi tare in maini, nu va scapa de rani de arme, semn va avea sub brau sau intr-o parte.Omul nascut in aceasta zodie se va veseli mai mult in lucruri slabe, ii place somnul, e credincios, lesne se va imbolnavi si va trai mult tot intr-o stare si intr-o fire.

Luna lui Gustar (august) - Zodia Leului

Copilul nascut in aceasta zodie este frumos si carnos, cu ochii mari, iubit de mai marii lui, putini la numar ca dansul. De mic cam galbinicios la fata si aplecat la buna randuiala, la adevar si dreptate, cu buna intelegere in viata sa. Voinic cu indrazneala, iubitor de ostenele, bine vazut de cei mari. Parintii nu-l vor iubi, de altii va fi cautat si ingrijit, numai faptele lui nu vor aduce multumirea altora. Va avea mare manie si in curand se va intoarece, va fi om vrednic si va face lucrurile sale spornice, va avea mari norociri si vrednicii. Va fi bun povatuitor pentru altii si lucrator de multe lucruri bune, destept, fara de nici un rau. Mai bun pentru altii decat pentru sine. Ii va placea mult dreptatea, cinstea si mandria si va fi om voinic.

Horoscopul vechi românesc. Toamna

Luna lui Rapciune (septembrie) - Zodia Fecioarei

Omul ce se va naste in zodia Fecioarei are firea nestatornica, cu pricepere la invataturi adanci si la toate lucrurile si mestesugurile, iar mai ales la aritmetica, adica la socoteli cu numere, la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc, va fi bun de fire, cinstit si va vorbi minunat. Oamenii straini vor tinea mai mult la dansul decat ai sai. Va avea dragoste mare la haine scumpe, va ajunge si om mare. Bolile lui vor fi friguri, varsat, va scuipa mult si va tusi. Spre batranete ii va pieri grasimea si chinuindu-se mult cu gandul, poate ajunge stricat la minte. E om cu narav si tiitor de minte, dragalas peste fire, inclinat spre trebile sufletesti si osebit sunt si norocosi.

Luna lui Brumarel (octombrie) - Zodia Cumpenei

Care se naste sub acest semn al Cumpenei va fi de treaba, frumos, curat, iubitor de dreptate, graitor de adevar, daca obiceiurile cele rele nu-i vor schimba firea. Milostiv, cu bunacuvita, vesel si iubitor de muzica. Curat la fata, ochi frumosi, statura de mijloc, carnos la nas, minunat la obraz. Cuvios la toti oamenii ce-l vad, cand tacut, cand prea vorbitor. Cu inima deschisa, fara nici o sminteala, viata lui plina de tot dorul, sa se roage lui Dumnezeu sa nu fie prea mult iubit, dupa cum il arata natura, sangeros, iute la manie, dar indata se intoarce si ii pare rau de vorbele sale rostite din iuteala si mania lui ii aduce mare paguba. Va trai cinstit, va fi adesea si mandru, iubitor de intelepciune si va fi vazut inaintea altora. Oamenii nu vor prea indrazni a-i face vreun rau pe fata, dar in spate va avea multi dusmani.

Luna lui Brumar (noiembrie) - Zodia Scorpiei

Cel nascut in zodia Scorpiei va fi manios, ucigator, varsator de sange, fara de rusine, inselator, micinos, vorbitor de rau, nestatornic. Impilat in patimi, viclean si va fi si iubitor de argint. Pururea la arma gandeste si va fi biruitor. Lucrator la toate, gata in tot ceasul la certuri si batai foarte rele. Iute la sange, rosu la fata si cu parul aspru, in tot ceasul gandeste de rau sa sfatuiasca pe altii si sa cleveteasca pe vecinii sai si n-are atampar de a face rau. Va fi vorbitor si in nimenea nu se va increde si toate le vrea sa fie cum vrea el. Dintre cei nascuti in aceasta zodie vor avea rani vor avea rani sangeroase pe trupurile lor, vor jura indata de fiece lucru si fara de sfiala pe tot ce e mai sfant si nu se tem de nimic ce li s-ar intampla in urma. Cu muierile lor vor trai necontenit in cearta si in batai. Cu toate acestea vor avea si oarecare narav bun.

Luna lui Undrea (decembrie) - Zodia Arcasului

Copilul ce se va naste sub acest semn al Arcasului va fi cu minte buna si cu socotinta, intelept, cucernic, iubitor de chipul cel duhovnicesc, drept, smerit, milostiv, rusinos, norocos, sfatuitor bun, bine va grai; de rau nu se bucura, frumos la stat, minunat la obraz, cu ochi negri, va fi tare in umeri, parul neted, trupul drept, va fi vesel, bland, bun la minte, cu chiverniseala asezata. Dintii lati, nasul lung si carnos, de statura mijlocie, buzele late. Cand se manie, se invineteste si ii ies niste vine in fata. Va suferi de durere de cap si de junghiuri, va avea semn la piept sau in frunte.

Sursa: antenasatelor.ro