HOROSCOP. Tăria lor nu o are nimeni. Cele mai bătăioase femei din zodiac

HOROSCOP. Nu ai nicio şansă să le faci faţă. Din câteva vorbe sunt în stare să te facă praf. Au o tărie de caracter foarte mare şi sunt foarte ambiţioase. Vorbim despre femeile puternice, cele cărora nu le stă nimic în cale. Le recunoşti după semnul zodiacal.

HOROSCOP. Iată, aşadar sub ce semn astral sunt născute cele mai bătăioase femei:

Scorpion

Femeia din zodia Scorpion îşi foloseşte intuiţia pentru a descoperi fel şi fel de lucruri pe care vei afla că le ştie după replicile acide pe care ţi le va da. Reuşeşte să găsească puncte sensibile şi să lovească atunci când nici nu te aştepţi. Te pune la respect din câteva vorbe şi reuşeşte să te manipuleze în cel mai artistic mod cu putinţă, fără chiar să îţi dai seama. Obţine întotdeauna ceea ce îşi doreşte, chiar dacă pentru asta trebuie să facă multe sacrificii.

Berbec

Cum zodia Berbec este patronată chiar de Zeul Războiului, e de la sine înţeles cum de aceste native sunt şi foarte bătăioase. Nu au niciun fel de limita atunci când şi-au stabilit un obiectiv, motiv pentru care vor călca pe cadavre că să îşi atingă scopul. Sunt nemiloase în lupta şi nu se dau uşor bătute. Cred în forţele lor, şi le cunosc foarte bine şi nu au motive să se teamă de eşec. Au limba extrem de ascuţită şi nu trebuie să te mire replici extrem de sarcastice din partea lor.

Săgetător

Ce are în cap aia spune. Femeia născută în această zodie nu se teme deloc de cuvinte, nu şi le alege cu grijă doar pentru a nu supăra, ci din contra, va spune tot ce are pe suflet în cel mai direct mod cu putinţă. E veselă şi relaxată în abordarea oricăror probleme, iar tocmai asta îi şi garantează succesul. E o fire competitivă, de aceea e bine să nu stai în calea ei pentru că nu are mamă, nu are tată. Are o mare putere de muncă şi uneori chiar pare neobosită, puţini fiind cei care pot ţine ritmul cu ea.

Leu

Urăşte să fie umilită, să piardă motiv pentru care nu se va da niciodată bătută, ci va căuta să demonstreze că are dreptate prin orice mijloace. Are o forţă uriaşă şi cine îndrăzneşte să se pună cu ea a încurcat-o teribil. Mai întâi îl va termina psihic din câteva cuvinte atent alese, apoi va trece la atac pe alte fronturi. Profesional, ştie să obţină cel mai bun post, iar în viaţa amoroasă are mulţi admiratori, gata să-i facă favoruri. Are tendinţa să conducă şi să domine pe orice plan.

Sursa: ele.ro