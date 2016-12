Horoscop: Schimbări uriaşe în viaţa acestor zodii în 2017

Iată care sunt zodiile pentru care noul an poate însemna o piatră de hotar:

Pesti



Noul an aduce schimbari majore in viata persoanelor nascute in zodia Pesti, in special in plan profesional. Isi doresc altceva, incearca sa cocheteze si cu alte domenii pana cand se hotarasc sa isi schimbati total domeniul de activitate. Chiar daca nu sunt neaparat adeptii acestor mari schimbari si se tem putin de nou, in 2017 vor prinde curaj sa incerce lucruri ne-mai-facute, ceva ce isi doreau de multa vreme sa li se intample. Vor avea parte de o multime de succese, reusind sa avanseze vertiginos in cariera.



Capricorn



In anul 2017 se produce o revolutie in ceea ce priveste viata sociala a nativilor din Capricorn si relatiile pe care acestia si le fac pe parcursul anului. Devin mai deschise la parteneriate de tot felul de pe urma carora vor obtine numeroase beneficii. Vor comunica mai mult si se vor distra cum nu au facut-o niciodata pana acum, fapt care le poate scoate in cale o persoana interesanta, care sa le dea putin peste cap obisnuitul echilibru. 2017 este un an bun pentru dezvoltarea personala, profesionala si sociala a Capricornilor.



Taur



La prima vedere, anul 2017 este unul foarte linistit pentru nativii zodiei Taur. Era de asteptat ca acest an sa fie asa pentru ca agitatia din ultimul timp i-a cam adus la capatul puterilor. Asadar, noul an este despre relaxare, liniste si pace interioara, despre armonie in toate sectoarele vietii si impacare cu sinele propriu. Este un an in care vor reflecta la tot ceea ce ii inconjoara si vor lua cele mai bune decizii pe toate planurile. Orizonturile se deschid si vor lua cateva decizii care le vor influenta toata viata, potrivit ele.ro.