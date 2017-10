Horoscop, luni 23 octombrie. Probleme la serviciu pentru aceste zodii

Horoscop, luni 23 octombrie. Problemele de la serviciu îi impiedică azi pe raci să acorde atenție prietenilor și persoanei iubite.

BERBEC

Prietenii ocupa un loc important in viata voastra. Va preocupa problemele lor si incercati sa ii ajutati in masura in care puteti.

TAUR

Imaginea devine foarte importanta pentru voi, asa ca sunteti hotarati sa faceti niste schimbari. O tunsoare noua, va schimbati garderoba, poate chiar schimbati locurile pe care le frecventati si veti reusi sa va atingeti telurile.

GEMENI

Comunicarea decurge excelent astazi. O iesire in oras cu o persoana draga pe care nu ati mai vazut-o de ceva timp poate fi exact relaxarea de care aveti nevoie.

RAC

Problemele de la serviciu va impiedica sa acordati atentie si persoanei iubite, care se simte cam neglijata. Lasati grijile si petreceti o zi minunata langa cei dragi.

LEU

Va simtiti obositi si lipsiti de chef. Partenerul de viata are un plan care o sa va scoata din aceasta stare si o sa va faca sa va simtiti speciali.

FECIOARA

Este o zi in care va ganditi mult la viitor. Emotivitatea este crescuta, asa ca evitati orice decizie pe termen lung.

BALANTA

Va implicati intr-un proiect care va aduce castiguri financiare substantiale. Este mult de munca, dar eforturile va vor fi rasplatite.

SCORPION

Astazi dati dovada de maturitate la locul de munca. Vi se propune ceva si dupa o gura de aer proaspat va apucati de treaba spre multumirea sefilor.

SAGETATOR

O zi mai buna in comparatie cu ultimele. Grijile dispar si puteti rasufla usurati. Acum va puteti concentra asupra urmatorului obiectiv care are legatura cu viata personala.

CAPRICORN

Va fi o zi excelenta pentru facut planuri noi si pus la punct unele mai vechi, dar care sunt pe punctul de a fi aplicate.

VARSATOR

Simtiti nevoia sa spuneti lucrurilor pe nume, insa trebuie sa aveti grija la cuvintele folosite, pentru ca puteti supara pe cineva, care nu stie cat de glumeti sunteti.

PESTI

Un gest laudabil ii va face pe cei din jur sa isi schimbe parerea pe care o aveau despre voi. Si voi sunteti multumiti de ceea ce ati facut.

