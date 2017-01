HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Noutăți financiare importante pentru o zodie

Horoscop luni 16 ianuarie

HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Veniturile leilor din activitatea profesionala vor creste astazi. Poate fi vorba despre o prima neasteptata



HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Berbec. Foarte multa activitate se intrezareste la serviciu. Dozeaza-ti eforturile pentru ca organismul tau este obosit. Relatiile colegiale sunt tensionate, asa incat lucreaza doar sarcinile tale. Posibil sa intrerupi definitiv o colaborare profesionala mai veche. De evitat, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Alterneaza orele de munca cu cele de odihna.

HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Taur Activitatile legate de copii sunt o tema de mare interes, fie ca este vorba despre copiii tai, fie de ai altora. Sunt posibile discutii aprinse cu reprezentantii generatiei mai tinere decat tine. Bine este sa fii deschis dialogului cu acestia si sa-i lasi sa se exprime liber. Deocamdata, felul in care te raportezi la iubire si implicatiile este nepotrivit fata de cei dragi.

HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Gemeni. Debutul saptamanii iti aduce o mare dorinta de a sta acasa, printre cei dragi. Ai spor si succes la treburile gospodaresti, dar si la discutiile cu membrii familiei. Planurile de imbunatatire a conditiilor de locuit sau de achizitionare a unor bunuri patrimoniale de valoare acum se pot materializa sau dezvolta mai departe. Tine cont si de sfaturile celorlalti.

HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Rac Foarte importante sunt informatiile pe care le afli astazi. Indiferent care este calea de informare este bine sa retii totul. Posibil ca unele subiecte sa te alarmeze, insa nu ai de ce. Vorbeste putin si asculta-i mai mult pe altii. De asemenea, calatoriile pe distante scurte sunt o alta tema a zilei. Cineva din anturajul apropiat iti poate oferi solutii viabile de castig material.

HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Leu Veniturile tale din activitatea profesionala vor creste astazi. Poate fi vorba despre o prima neasteptata, dar si despre intrarea in drepturi a unor bunuri patrimoniale. Fereste-te de speculatii, investitii financiare sau de asocieri in afaceri si colaborari putin cunoscute. Dupa-amiaza, recomandabil este sa te odihnesti sau sa te plimbi in aer liber.

HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Fecioara Ai multa energie, insa nu prea stii ce sa faci mai intai cu ea. Cel mai potrivit ar fi sa te ocupi doar de treburile tale, atat la serviciu, cat si in plan personal, acasa. Sunt momente favorabile pentru a-ti imbunatati personalitatea si felul de a te raporta la viata si provocarile ei. Tendinta de a-i antrena si pe ceilalti in treburile tale iti poate aduce respingerea lor.

HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Balanța. Esti retras si cu greu poti relationa cu ceilalti. Pe cat posibil, ocupa-te de treburi usoare. O discutie tainica cu un prieten iti poate aduce lamuriri vizavi de ceea ce se petrece in culisele locului tau de munca. Asculta mai mult si vorbeste strictul necesar. O dieta de potrivita, dozarea eforturilor si o plimbarea in aer liber iti vor imbunatati starea generala.

HOROSCOP, luni 16 ianuarie. Scorpion. Prietenii iti sunt alaturi, chiar daca te solcita cam mult. Tensiunile dintre tine si ei ating astazi un punct critic, asa incat fii prudent. Divergentele pornesc de la o activitate socio-profesionala pe care o desfasurati impreuna. Daca observi ca oamenii se indeparteaza de tine sau nu ti se mai potriveste ceea ce faci cu altii, reevalueaza-ti posibilitatile de a indrepta situatia.

Mai multe zodii pe AstroCafe.ro.