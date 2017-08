Horoscop 10 august. Destinul unei zodii pare scris cu AUR. În schimb, lacrimi şi necazuri pentru...

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de joi, 10 august 2017.

BERBEC



Va asteapta niste surprize din partea celor care va iubesc si o sa fiti cat se poate de receptivi la gesturile lor.



TAUR



Relatia in care ati investit multa energie si incredere da semne de evolutie excelenta, ceea ce va inspira incredere pe viitor. Asteptati cu zambetul pe buze tot ce urmeaza.



GEMENI



Aveti nevoie de putina liniste, pentru a va concentra asupra unor planuri personale. Lucrurile incep sa ia o intorsatura ciudata si vreti sa va regasiti echilibrul.



RAC



Pentru voi se anunta o zi plina de neprevazut. Toate semnele indica nevoia unei schimbari de atitudine, altfel riscati sa pierdeti oameni importanti in viata voastra.



LEU



Veti fi in centrul atentiei si veti reusi sa puneti capat orelor intregi de discutii interminabile pe un subiect. Va veti uimi prietenii cu deciziile voastre.



FECIOARA



Vreti sa petreceti mai mult timp cu partenerul. Relatia cu persoana iubita pare sa mearga din ce in ce mai bine si puneti la cale niste activitati menite sa va apropie si mai mult.



BALANTA



Asteptati weekend-ul cu zambetul pe buze, pentru ca o sa plecati din oras. Scapati de galagie, trafic si nervi si o sa va relaxati.



SCORPION



Nu va pierdeti timpul incercand sa rezolvati lucruri care se rezolva de la sine in timp. Este momentul sa va concentrati pe ceea ce este cu adevarat important.



SAGETATOR



Va asteapta o zi destul de scumpa. Lista de cumparaturi este lunga si nu va lasati pana nu bifati tot.



CAPRICORN



Intrati intr-o perioada in care toate va ies mai bine decat va asteptati. Sunteti uimiti de norocul care a dat peste voi si vreti sa il impartasiti cu ceilalti.



VARSATOR



Veti avea parte de o surpriza din partea partenerului de viata. Chiar daca pentru asta veti avea de facut un drum destul de lung si obositor, va merita din plin.



PESTI



Astazi va va fi foarte usor sa va expuneti punctele de vedere. Reusiti sa va exprimati gandurile si sentimentele intr-o maniera usoara si rationala, in acelasi timp, scrie bucurestifm.ro.